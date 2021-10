Strasbourg (AFP). Qui aime bien châtie bien? La fessée divise toujours en Europe

Actuellement 27 des 47 pays membres du Conseil de l'Europe ont adopté une législation interdisant en toutes circonstances d'infliger des châtiments corporels aux enfants, mais certains pays, comme la France, tiennent à leur "droit de correction" dans le cadre familial. La Suède, chantre du modèle d'éducation de la "parentalité positive", excluant la moindre punition physique, a été le premier pays à légiférer de la sorte au niveau européen, et même mondial, dès 1979. D'autres pays nordiques lui ont emboîté le pas, comme la Finlande en 1983 et la Norvège en 1987. Ils ont été imités par l'Autriche (1989), Chypre (1994), le Danemark (1997), la Lettonie (1998) et la Croatie (1999). Le mouvement s'est accéléré à partir de la décennie suivante. En 2000, l'Allemagne et la Bulgarie ont rallié la cause, puis l'Islande en 2003, l'Ukraine et la Roumanie en 2004, la Hongrie en 2005, la Grèce en 2006, les Pays-Bas, le Portugal et l'Espagne en 2007. En 2008 c'était au tour de la République de Moldavie, du Luxembourg et du Liechtenstein, en 2010 de la Pologne et de l'Albanie. La République de Macédoine (2013), Malte, Saint-Marin et l'Estonie (2014) ont dernièrement complété le tableau. En revanche, d'autres pays européens comme la France interdisent les punitions physiques à l'école ou dans les établissements pénitentiaires, mais n'ont pas encore décrété une interdiction générale. Le cas de l'Italie est particulier: en 1996 la Cour suprême de cassation a interdit tous les châtiments corporels envers les enfants, y compris dans le cadre familial, mais sans que cet arrêt ne se traduise par une loi spécifique. Certains pays membres du Conseil de l'Europe discutent d'une évolution de leur législation dans ce sens: c'est le cas par exemple de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan, de la Slovénie, ou encore de la Lituanie. La France fait partie des pays les plus rétifs à une modification de leur législation sur le sujet, aux côtés de la Belgique, du Royaume-Uni, de l'Irlande et de la Russie. Dans le reste du monde, 17 Etats ont interdit tous les châtiments corporels envers les enfants à l'heure actuelle, notamment en Amérique latine, en Amérique centrale et en Afrique.

