Paris (AFP). Pour ou contre la fessée? Le débat sur l'interdiction relancé

L'hypothèse d'une interdiction des gifles ou fessées a relancé mardi un débat récurrent et toujours aussi passionné en France, entre ceux qui dénoncent leurs effets néfastes et ceux qui pensent que cela relève de la liberté des parents. Le Conseil de l'Europe doit se prononcer mercredi sur une réclamation d'une ONG britannique reprochant à la loi française de ne pas interdire totalement les châtiments corporels envers les enfants. Cette décision va critiquer le droit français parce qu'il ne prévoit pas "d'interdiction suffisamment claire, contraignante et précise", selon le site internet du journal Le Monde. - Les pro-interdiction - "Qu'on interdise les châtiments corporels, très bien. Est-ce que c'est le débat, le sujet de siècle? Arrêtons, il y a des sujets plus importants", a réagi l'ex-ministre UMP de l'Education Luc Chatel. La Fondation pour l'enfance a réalisé plusieurs campagnes contre ces "violences éducatives ordinaires". Selon leur coordinateur, Gilles Lazimi, médecin généraliste à Romainville (Seine-Saint-Denis), ces gestes "banalisés et tolérés par la société" sont "non seulement inefficaces, mais aussi néfastes pour la santé de certains enfants". Leur répétition entraîne une "libération d'hormones de stress, peur et incompréhension" chez l'enfant, et peut selon lui "perturber le développement cérébral, l'affectivité, la relation avec les parents, entraîner des pathologies et, avec l'avancée en âge, une perte de confiance et d'estime de soi". Dans un rapport remis en avril 2014 au gouvernement, le juge des enfants Jean-Pierre Rosenczveig estimait qu'"aucune fessée ou aucune gifle ne peut prétendre être éducative; tout au plus permet-elle à l?adulte d?exprimer son inquiétude et sa tension". Gifle ou fessée "ouvrent la porte aux violences car chacun va avoir une vision propre de ce qu'est une +petite fessée+", estime également Agnès Florin, professeur émérite de psychologie de l'enfant à l'université de Nantes. "Toute atteinte physique à l'enfant est une atteinte à son intégrité, c'est tout sauf prendre en compte l'autorité parentale". - Les anti-interdiction - "Est-ce que vraiment la règlementation, qu'elle soit nationale ou internationale, ça doit régler la vie des familles jusqu'à ce point-là?", a réagi Jean-Christophe Lagarde (UDI) sur France Inter. "On va peut-être nous dire comment il faut ranger les assiettes, si les enfants ont le droit de sécher ou pas la vaisselle, s'ils peuvent aider leurs parents à des travaux ménagers? Qu'est-ce que c'est que ce ridicule?". "Frapper son enfant, c'est toujours un constat d'échec", a estimé Pascale Morinière, vice-présidente des Associations familiales catholiques. Mais "on ne pense pas que ce soit une bonne chose de légiférer. La société doit plutôt légitimer et conforter les parents, et non pas les +déshabiliter+ davantage et les faire culpabiliser". Le 6 février, le pape François avait estimé qu'un père pouvait donner une fessée à son enfant pour le punir. "Une fois dans une réunion, j'ai entendu un père déclarer: +je dois parfois frapper un peu mes enfants. Mais jamais sur le visage pour ne pas les humilier+. Cela, c'est beau, il a le sens de la dignité. Il doit punir, et le fait de manière juste", avait-il déclaré. - Faut-il une loi? - Une proposition de loi sur une interdiction des châtiments corporels avait été déposée en 2010 par l'ex-députée UMP et pédiatre Edwige Antier, mais n'avait pas eu de suite. Dans son rapport, M. Rosencveig souhaitait "que la loi pose l'interdit" sans toutefois demander des sanctions. En mai 2014, les députés écologistes avaient déposé un amendement sur l'interdiction lors du débat sur une proposition de loi sur la famille, avant de la retirer après l'engagement du gouvernement de reprendre la discussion à l'occasion d'un prochain texte. Mais la secrétaire d'Etat à la famille, Laurence Rossignol, elle-même "favorable à une éducation sans violence", a indiqué lundi soir à l'AFP que convaincre les parents d'abandonner les punitions corporelles ne passerait pas par la loi. "Je n'ai pas envie de couper le pays en deux camps, ceux qui sont pour la fessée et ceux qui sont contre", a-t-elle dit, prônant plutôt une campagne d'information "donnant la parole à des gens qui ont une expertise et vont être écoutés".

