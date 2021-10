Washington (AFP). Netanyahu vante la résistance de l'alliance Israël/Etats-Unis

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a vanté lundi à Washington la résistance de l'alliance entre son pays et les Etats-Unis, sur fond de tensions très vives entre Israël et la Maison Blanche à propos du programme nucléaire de l'Iran. "Vous êtes là pour dire au monde entier que l'annonce de la fin de la relation avec les Etats-Unis est non seulement prématurée mais fausse", a dit M. Netanyahu, devant le congrès du principal lobby pro-israélien américain (Aipac). M. Netanyahu a également affirmé que le discours qu'il doit prononcer mardi devant le Congrès américain ne visait pas à être "irrespectueux" envers le président américain Barack Obama. La Maison Blanche a très mal pris que le Premier ministre israélien s'adresse aux deux chambres sans l'en prévenir à l'avance et ce geste avait rendu encore un peu plus difficiles des relations déjà notoirement détériorées. L'alliance historique entre les deux pays "résistera" au désaccord à propos de l'Iran, a assuré le chef du gouvernement israélien. Devant l'Aipac, M. Netanyahu a martelé son message --comme il le refera au Congrès-- que le monde ne doit pas permettre à l'Iran d'obtenir la bombe atomique. C'est le point de contentieux principal entre lui et l'administration Obama qui fait tout pour obtenir un accord sur le nucléaire avec l'Iran, que M. Netanyahu voit comme un marché de dupes.

