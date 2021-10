Hockey: Epinal revient à égalité dans la série

Malgré un premier tiers temps où les Rouennais semblent plus en jambes que la veille et dominent, ce sont tout de même les Spinaliens qui ouvrent la marque par Vincent Kara en supériorité numérique juste avant la première sirène.

Dans le deuxième tiers temps, les Normands perdent un peu leur jeu et le match s’équilibre mais ils parviennent à égaliser en fin de tiers par un tir de Patrick Coulombe (18 :45).

Dans l’ultime tiers, le jeu est toujours poussif de la part des jaunes et noirs mais un peu plus de deux minutes avant la fin du match ils réussissent à prendre l’avantage pour la première fois de la rencontre par Wesley Cunningham.

Les joueurs d’Ari Salo pensent avoir fait le plus dur dans ce match, mais Phillippe Bozon tente le tout pour le tout en sortant son gardien à 30 secondes de la fin. Cette sortie combinée à une pénalité pour les dragons permet aux Vosgiens d’égaliser à seulement 4 secondes de la fin du match par Gregory Beron.

Il faut donc se rendre à la mort subite et c’est le Gamyo qui va arracher la victoire par Ken Ograjensek une nouvelle fois en supériorité numérique.

« On a réussi à faire douter Rouen en ouvrant le score et on a vu dans le deuxième tiers que Rouen était un peu frustré mais l’équipe s’est bien battue, ils sont tous à féliciter » confiait le coach d’Epinal Phillipe Bozon.

« Il ne faut pas se laisser abattre, c’est les Play-offs, il va falloir aller gagner là bas maintenant. Il faudra mieux jouer, on a pris trop de prison, on se fait rejoindre à 4 secondes, mais ce n’est pas démérité de leur part non plus » déclarait de son coté le capitaine Marc-André Thinel.

« On est passé à coté de notre match, on va oublier ce match là pour se reconcentrer sur mardi ». ajoutait Loic Lampérier.

« Cela fait cinq ans que je suis là, c’est pas la première fois qu’on est à 1-1 après deux matchs à domicile. On a toujours su relever la tête donc on va aller gagner à Epinal » clôturait Jonathan Janil.

Troisième match de la série mardi 3 mars à Epinal.