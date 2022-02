Alors que la saison passée les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) étaient parvenus à revenir d'un 5-0 contre Gap pour finalement s'imposer, cette fois-ci le même scénario s'est répété face à Lyon (Rhône) mais en défaveur des Normands.

En effet, le premier tiers est plutôt dominé par les Jaunes et Noirs qui multiplient les occasions et qui inscrivent donc logiquement trois buts par François-Pierre Guenette à la réception d'une passe de Loïc Lampérier en supériorité numérique, puis par Florian Chakiachvili qui transperce la défense et qui ajuste le portier lyonnais et enfin par Damien Raux à la conclusion d'un joli mouvement (3-0).

Une remontée rapide

Mais les Rouennais l'ont peut-être joué un peu trop facile ensuite et la réaction d'orgueil ne se fait pas attendre du côté des visiteurs du jour qui vont inscrire quatre buts (Gregor Koblar, Arthurs Mickevics, Jakob Milovanovic et Vikhael To Landry) en moins de 13 minutes face à des Rouennais amorphes et incapables de réagir.

Dans le dernier tiers, les joueurs de Fabrice Lhenry tenteront bien de réagir mais sans jamais parvenir à égaliser.

Première défaite donc de la saison pour les Normands qui redescendent à la 6ème place du classement. Un classement dominé par l'étonnant promu Nice (Alpes-Maritimes).

Un déplacement à Chamonix-Morzine

Les Dragons n'auront pas le temps de ruminer cette défaite et devront se reconcentrer pour le déplacement qui les attend à Chamonix/Morzine (Haute-Savoie) vendredi 23 septembre 2016 pour le compte de la 4ème journée de Saxoprint Ligue Magnus.

A LIRE AUSSI.