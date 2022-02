Hockey-sur-glace : les Dragons de Rouen reçoivent Lyon sur l'Ile Lacroix

Après une victoire en prolongation face aux Rapaces de Gap (Haute-Alpes) 3-2, puis une victoire à Strasbourg (Bas-Rhin) 4-1 lors de la dernière journée, les Jaunes et Noirs tenteront d'obtenir ce mardi 20 septembre 2016 un troisième succès consécutif, un deuxième sur leur glace de l'Ile Lacroix et ce sera face aux Lions de Lyon (Rhône).

Un adversaire à la portée

De leur coté, les Lyonnais ont un début de saison plus poussif avec deux défaites à chaque fois en prolongation (5-4 contre Nice, puis 2-1 contre Bordeaux) pour une 8e place au classement.

Deuxièmes au classement après la victoire en match décalé de la 2e journée d'Angers, sur la glace de Grenoble 1-0 et qui prend donc la tête du classement, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ne devront pas prendre ce match à la légère, face à un adversaire a priori plus faible sur le papier.

Une bonne occasion donc de rester dans le haut du classement en cas de nouvelle victoire importante avant les deux autres matchs de cette semaine, face à Bordeaux vendredi 23 septembre et la reception d'Amiens dimanche 25 septembre.

