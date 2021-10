Koweït (AFP). Les proches de Jihadi John sous étroite surveillance au Koweït

Les autorités koweïtiennes soumettent les proches de Mohammed Emwazi, le Londonien qui serait "jihadi John", à une étroite surveillance, a rapporté dimanche le quotidien Al-Qabas. Des membres de la famille de l'homme identifié par des médias et des experts comme le jihadiste qui apparaît sur plusieurs vidéos du groupe Etat islamique (EI) de décapitation d'otages occidentaux, vivent et travaillent au Koweït et sont détenteurs comme lui de la nationalité britannique, a affirmé le quotidien. "Les services de sécurité ont pris les mesures nécessaires pour les surveiller 24 heures sur 24", a écrit Al-Qabas, en citant des "sources informées". Le journal n'a pas précisé le nombre de proches de Mohammed Emwazi se trouvant au Koweït et les autorités gardent le silence sur cette question. Un autre quotidien, Al-Raï, a indiqué de son côté, en citant des sources des services de sécurité, que le père du jihadiste présumé, Jassem Abdelkarim, également de nationalité britannique, se trouve actuellement au Koweït et qu'il sera bientôt convoqué par les autorités. Selon les médias locaux, Mohammed Emwazi est d'origine irakienne et il est né au Koweït. Sa famille, apatride, avait demandé la nationalité koweïtienne. Le jihadiste présumé a visité, depuis son départ en Grande-Bretagne, le Koweït à plusieurs reprises, dont la dernière en 2010. Arrivé le 18 janvier 2010, il est resté dans le pays jusqu'au 26 avril, a affirmé Al-Qabas. Il était alors arrivé en provenance des Emirats arabes unis et avait demandé un visa en utilisant son passeport britannique. Mais, en 2014, il avait été interdit d'entrer au Koweït après que son nom eut été lié à une attaque "terroriste" en Grande-Bretagne, selon le même quotidien. Les séjours au Koweït de Mohammed Emwazi avait un caractère familial, selon l'une des sources citées par Al-Qabas. Il avait été fiancé à une jeune femme apatride avant de s'en séparer rapidement. Comme des milliers d'apatrides, appelés localement Bidoun, la famille du jihadiste présumé était en attente d'une éventuelle naturalisation. Mais leur nom a été retiré d'une liste de demandeurs de la nationalité koweïtienne en raison de soupçons de collaboration des membres de cette famille avec les forces irakiennes qui avaient occupé le Koweït pendant sept mois en 1990/91, toujours selon Al-Qabas. Mohammed Emwazi est né au Koweït et a quitté ce pays à l'âge de six ans lorsque sa famille aisée est venue s'établir dans l'ouest de Londres. Il a passé sa scolarité dans la capitale britannique et a obtenu un diplôme d'informaticien à la Westminster University, et serait parti pour la Syrie en 2012 ou 2013. Le MI5 et la police ont été en contact au moins une douzaine de fois depuis 2009 avec celui qui a été surnommé "jihadi John", avant qu'il ne réussisse à rejoindre la Syrie en 2012, soulignait vendredi le quotidien Daily Telegraph, dénonçant des "erreurs stupides". Le Mail on Sunday révèle dans son édition publié samedi que le Londonien a déclaré en 2010 à un journaliste qu'il songeait au suicide en raison de la pression des services de sécurité britanniques. Mohammed Emwazi a écrit en 2010, dans un courriel à un journaliste du Mail on Sunday qu'il se sentait "comme un mort vivant" en raison de cette pression. "Parfois je me sens comme un mort vivant. Je n'ai pas peur qu'ils me tuent. J'ai plutôt peur de prendre un jour autant de pilules que je pourrai afin de pouvoir dormir pour toujours !! Je veux seulement échapper à ces gens !!!", écrivait le jeune Londonien, selon le Mail on Sunday.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire