Londres (AFP). Royaume-Uni: la chute de la dernière grande figure de l'islam radical

Cet avocat de 49 ans d'origine pakistanaise, qui dit ne reconnaître que la justice de Dieu, a refusé de se lever lorsque le tribunal londonien de l'Old Bailey l'a condamné pour avoir appelé sur les réseaux sociaux à soutenir le groupe jihadiste Etat islamique (EI).

La poignée de disciples venue le soutenir a accueilli le verdict aux cris d'"Allah Akbar !" ("Dieu est le plus grand !") pendant qu'Anjem Choudary, impassible dans son qamis (longue chemise) blanc, était emmené par trois policiers venus lui signifier la fin au moins provisoire de vingt ans d'activisme radical.

Depuis les années 1990, ce fils d'un courtier en Bourse, à la longue barbe poivre et sel, était devenu une figure familière des autorités et des médias en multipliant les manifestations devant les mosquées, les ambassades et les commissariats de police du Royaume-Uni.

Son objectif ultime, disait-il, était de faire flotter le drapeau de l'islam au-dessus du 10, Downing Street, la résidence du Premier ministre.

Proche d'Omar Bakri, avec lequel il a fondé l'organisation islamiste radicale Al-Mouhajiroun, également connue sous le nom de "Musulmans contre les croisades" ou d'"Islam4UK", il s'est rapidement imposé comme l'un des principaux représentants du Londonistan, cette mouvance installée dans la capitale britannique au début des années 2000.

Attiré par la lumière, cet ancien fêtard a collectionné les provocations, s'en prenant pêle-mêle aux homosexuels, au gouvernement britannique ou à la fête de Noël et organisant un rassemblement en faveur d'Oussama Ben Laden devant l'ambassade des Etats-Unis à Londres en 2011.

Mais en prenant soin, à chaque fois, de ne pas franchir la ligne rouge de l'illégalité pour éviter de connaître le même le sort que les autres "parrains" du Londonistan : Omar Bakri, emprisonné au Liban, Abou Hamza Al Masri, condamné à la réclusion à perpétuité aux Etats-Unis, ou Abou Qatada, extradé par Londres en juillet 2013 vers la Jordanie.

- "Calculateur et dangereux" -

Pour la police, Anjem Choudary a été pendant des décennies une source d'immense frustration. Soupçonné d'avoir agi en tant que recruteur pour des groupes terroristes, ce père de cinq enfants a continué à narguer les autorités grâce à son habileté et sa connaissance du droit, ce qui lui a longtemps permis de ne pas être pris en défaut, ne se voyant infliger qu'une amende indolore pour avoir organisé une manifestation sans autorisation préalable.

Mais il a fini par commettre une erreur, lorsqu'il a appelé, avec son disciple Mohammed Rahman, condamné lui aussi à cinq ans et demi de prison, à soutenir le groupe EI dans une série de vidéos postées sur YouTube entre juin 2014 et mars 2015 après avoir prêté allégeance au chef de cette organisation extrémiste, Abou Bakr al-Baghdadi.

Au Royaume-Uni, c'est un crime, passible de dix ans de prison. Enfin, la police avait trouvé l'ouverture. "On avait du matériel remontant à plus de vingt ans. Choudary et Rahman sont des individus intelligents qui ont essayé pendant de longues années de rester du bon côté de la loi. Cette fois, ils ont franchi la limite", s'est félicité Dean Haydon, le patron de la section antiterroriste de Scotland Yard, en sortant du tribunal.

En rendant son verdict, le juge a souligné qu'Anjem Choudary était un être "calculateur et dangereux" qui avait "encouragé indirectement (à commettre) des actes terroristes violents", tandis que les autorités évaluent à 850 le nombre des Britanniques s'étant rendus en Syrie.

"Ces hommes prêchaient la haine et étaient en contact avec des terroristes à l'étranger. Ce sont des extrémistes dangereux, leur condamnation est extrêmement bienvenue", a ajouté Dean Haydon.