La Roche-Mabile (France) (AFP). L'industriel Martin Bouygues est décédé

L'industriel Martin Bouygues est décédé samedi matin à l'âge de 62 ans dans sa résidence de La Roche-Mabile, près d'Alençon (Orne), a-t-on appris auprès du maire de la commune voisine de Saint-Denis-sur-Sarthon. Les pompiers ont indiqué être intervenus à La Roche-Mabile pour un décès, sans identifier la victime. Le maire de la commune voisine a indiqué qu'il s'agissait de l'industriel. "Je le connaissais bien, la famille de son épouse était très engagée dans la vie de la commune", a-t-il dit. Né en 1952, l'année où son père Francis Bouygues avait fondé le groupe, Martin Bouygues en a pris la tête en 1989, après en avoir gravi un à un les échelons. Le groupe Bouygues est structuré autour de deux pôles: la construction avec Bouygues Construction (BTP, energie et services), Bouygues Immobilier et Colas (routes) et les télécoms et médias avec TF1 et Bouygues Télécom. Implanté dans plus de 80 pays, le groupe a publié mercredi dernier ses résultats pour l'année 2014, marqués par un bénéfice net de 807 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 33,1 milliards d'euros.

