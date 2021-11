Paris (AFP). Le PDG d'Eiffage Pierre Berger est mort, annonce le groupe de BTP

Le PDG d'Eiffage, Pierre Berger, est mort à l'âge de 47 ans, a annoncé vendredi le groupe de BTP et de concessions. "Eiffage annonce avec une grande émotion et une profonde tristesse que son président directeur général, Pierre Berger, est décédé cette nuit", indique le communiqué, qui ne précise pas les causes de sa mort. Pierre Berger, polytechnicien et diplômé de l'école des Ponts et Chaussées, a été nommé président de Vinci Construction Grands Projets en 2005 puis à partir de 2007 a occupé en parallèle les fonctions de directeur général, en charge des travaux public, de Vinci Construction France. Il a été choisi par le conseil d'administration d'Eiffage pour devenir directeur général délégué du groupe en décembre 2010, un poste de numéro 2 derrière Jean-François Roverato en attendant de prendre sa suite à la tête du 3e groupe de BTP français, derrière Vinci et Bouygues, en 2012.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire