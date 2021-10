Manille (AFP). Climat: Hollande sur l'île philippine de Guiuan, ravagée par le typhon Haiyan

Après avoir lancé l'"Appel de Manille" pour exhorter le monde entier à trouver un accord sur le climat en décembre à Paris, François Hollande est attendu vendredi sur l'île philippine de Guiuan, frappée de plein fouet en 2013 par le super typhon Haiyan. Au terme d'une visite de deux jours aux Philippines, le chef de l'Etat français ira, le temps d'une escale de deux heures, à la rencontre des pêcheurs et de la population de cette île de 47.000 habitants, encore meurtrie par le passage dévastateur de ce typhon. D'une violence inouïe, sans précédent dans les annales, Haiyan et ses vents soufflant à 230 km/h avaient fait plus de 7.350 morts le 8 novembre 2013 aux Philippines, touchant terre précisément sur l'île de Guiuan où l'ampleur des destructions fut considérable. L'évacuation préventive de la population de l'île avait cependant permis de limiter le bilan humain à 110 morts et 3.625 blessés. Les Philippines sont l'un des pays les plus touchés au monde par l'élévation des températures avec le Vietnam et le Bangladesh. Depuis 1980, 360 catastrophes naturelles ont frappé l'archipel aux 7.100 îles. Il est ainsi devenu le symbole des effets dévastateurs du réchauffement climatique. La France, qui avait dégagé 1,5 millions d'euros en nature pour venir en aide aux Philippines après le passage d'Haiyan, devrait annoncer une aide du même montant à l'occasion de la visite du président Hollande sur l'île de Guiuan. Cette nouvelle aide devrait aller à l'ONG française Acted pour la reconstruction de logements, le soutien aux revenus des cultivateurs ou la mise en place d'un système sanitaire pour faire face à de nouveaux "événements climatiques extrêmes". Jeudi, le président français et son homologue philippin Aquino ont lancé l'"Appel de Manille" pour encourager la communauté internationale "à conclure un accord ambitieux, équitable et universel sur le climat" lors de la Conférence mondiale sur le climat que la France réunira fin décembre à Paris sous l'égide de l'ONU. Paris espère ainsi ardemment effacer l'échec cuisant de Copenhague en 2009. - 'Voix progressiste' - "L'Appel de Manille, c'est pour que le monde soit plus juste entre les pays développés et les pays fragiles, entre les pays riches et les pays pauvres, entre les générations aussi", a lancé le président Hollande qui effectue aux Philippines la première visite d'un chef d'Etat français depuis l'indépendance acquise en 1947. Le chef de l'Etat français avait proclamé fin novembre sa volonté d'obtenir un "accord historique sur le climat" - universel et contraignant- à Paris. Se disant "effrayé" par les conséquences du réchauffement climatique, François Hollande parcourt le monde depuis plusieurs mois pour appeler à la mobilisation, des Nations unies au Forum de Davos et du Canada aux îles du Pacifique. Chaque année, les Philippines, un pays en développement de 100 millions d'habitants, sont balayées de juin à octobre par une vingtaine de violentes tempêtes et de typhons. Et leur fréquence augmente. Le président français a ainsi indiqué avoir proposé à son homologue une "contribution" de 50 millions d'euros de l'Agence française de développement pour "des projets à forte composante climatique permettant de prévenir d'autres catastrophes". Aux yeux de Paris, les Philippines sont un "interlocuteur privilégié" dans la perspective de la conférence de Paris, incarnant une "voix progressiste parmi des pays en développement" alors que d'autres cultivent "une opposition nord-sud" avec les pays développés, émetteurs de gaz à effet de serre.

