Manille (AFP). Philippines: Hollande veut sceller une alliance contre le réchauffement climatique

Le président français François Hollande a proclamé jeudi sa volonté de "sceller une alliance" avec Manille contre le réchauffement climatique, dès son arrivée aux Philippines pour une visite officielle de deux jours, la première d'un chef d'Etat français dans cet archipel depuis son indépendance en 1947. "Nous avons le devoir d'agir ensemble et c'est la raison pour laquelle je suis venu ici aux Philippines, pour lancer un appel, pour sceller une alliance", a-t-il lancé devant les milieux d'affaires français et philippins, à dix mois de la conférence mondiale sur le climat que la France accueillera fin décembre à Paris, avec de grandes ambitions. "Il faut changer le monde pour sauver la planète", a-t-il renchéri devant un forum de la société civile philippine. Les pays développés "ont suffisamment prélevé de ressources" et "abîmé la planète" pour que leur "premier devoir" soit de "faire justice" aux pays en développement, a fait valoir François Hollande. Lui-même et son homologue philippin Benigno Aquino devaient ensuite lancer un "Appel de Manille" en faveur d'un accord à Paris par la voix de Marion Cotillard, Oscar 2008 de la meilleur actrice pour son rôle dans "La Môme". "La lutte contre le changement climatique, c'est aussi la lutte pour notre survie", a souligné pour sa part la comédienne. Le chef de l'Etat français avait proclamé fin novembre sa volonté de "laisser une trace" dans l'histoire en arrachant un "accord historique sur le climat" - universel et contraignant- à Paris. Se disant "effrayé" par les conséquences du réchauffement climatique, François Hollande parcourt le monde depuis plusieurs mois pour appeler à la mobilisation, des Nations unies au Forum de Davos et du Canada aux îles du Pacifique. La France entend ainsi éviter à tout prix la réédition de l'échec cuisant de la Conférence de Copenhague en 2009. L'archipel des Philippines est l'un des pays les plus touchés au monde par l'élévation des températures. D'une violence inouïe, sans précédent dans les annales, le super typhon Haiyan et ses vents soufflant à 230 km/h avaient fait plus de 7.350 morts le 8 novembre 2013, rasant villes et villages. Chaque année, les Philippines, un pays en développement de 100 millions d'habitants, sont balayées de juin à octobre par une vingtaine de violentes tempêtes et de typhons. Et leur fréquence augmente. - Séquelles du super typhon Haiyan - La délégation française est à l'aune de ces enjeux avec le patriarche orthodoxe de Constantinople Bartholomée Ier, surnommé le "Patriarche vert" en raison de ses convictions écologiques, des responsables de l'ONU et d'ONG ainsi que l'"envoyé spécial pour la protection de la planète" du président Hollande, Nicolas Hulot. Outre Marion Cotillard, le monde des arts est représenté par une autre actrice française, Mélanie Laurent, engagée comme elle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Trois membres du gouvernement, Laurent Fabius (Affaires étrangères), Ségolène Royal (Ecologie) et Annick Girardin (Francophonie et Développement) accompagnent aussi le président français aux côtés de dirigeants d'entreprises porteurs de projets "verts" (RATP, Suez environnement ou PME engagées dans des projets de centrales solaires) mais aussi de lycéens des Mureaux (région parisienne) qui participent à une simulation de négociations climatiques. Sur l'île de Guiuan où il fera escale brièvement vendredi matin avant de regagner Paris, François Hollande constatera de visu les lourdes séquelles du typhon Haiyan. Aux yeux de Paris, les Philippines sont un "interlocuteur privilégié" dans la perspective de la conférence de Paris, incarnant une "voix progressiste parmi des pays en développement" alors que certains cultivent "une opposition nord-sud" avec les pays émetteurs de gaz à effet de serre. "Le président Hollande doit prendre l'engagement - en France et à l'étranger - d'en finir avec les énergies fossiles et nucléaire au profit de la transition vers les énergies renouvelables, en mettant un terme à l'injustice sociale et climatique qui frappe des pays comme les Philippines", a exhorté Greenpeace jeudi. Devant les milieux d'affaires, François Hollande a par ailleurs souligné sa volonté et celle de son homologue philippin de "renforcer le partenariat économique" franco-philippin.

