Création d'entreprises : une étude place la Haute-Normandie à la 11e place

Dans ce classement dominé par l'Ile-de-France et les régions du Sud, la Haute-Normandie se situe un peu plus loin, à la 11e place, avec un pourcentage de création d'entreprises de 1,80%. La Haute-Normandie est la troisième région de l'Ouest de ce classement après les Pays-de-Loire (7e) et la Bretagne (9e). La Basse-Normandie se situe elle un peu plus loin, à la 14e place (sur 23 en comptant les DOM COM).

La plateforme explique que son étude est réalisée à partir des données de plus 5 000 entreprises nationales analsées sur la plateforme, de février 2014 jusqu'à février 2015.