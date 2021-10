Foire d'Alençon 2015 : programme jusqu'au dimanche 1er mars

Vendredi 27 février

Assistez au deuxième arrêt musical sur la route 66 avec la paire Beauty and the Beast (Michel Ghuzel et

Roxane Arnal). Un duo frais et décalé qui joue entre la pop-folk, le swing et le Blues.

Les horaires des concerts : 14h30 – 15h30 – 16h30 – 17h30 (un set complémentaire à 11h ce samedi).

Miss France 2015, Camille Cerf est l’invitée de la Foire exposition à partir de 16h30 jusqu’en soirée. Photos, dédicaces, une occasion unique pour la découvrir.

Samedi 28 février

Un jeu concours vous est proposé lors de votre venue pour tenter de remporter deux places pour le spectacle Stars 80 programmé le 21 mars au parc Anova d'Alençon.

Dimanche 1er mars

Participez à l'ultime étape avec le groupe Blue Gospel. Une formation Mancelle de 10 artistes qui proposera un spectacle aux sonorités gospel, entrainant et chaleureux.

Ils jouent à 14h30, 16h00 et 17h00.

A noter que « Dounia Coesens », actrice bien connue du petit écran pour son rôle de Johanna Marci dans "Plus belle la vie" vient vous rencontrer à partir de 14h30.