A ne pas manquer lors du dernier week-end de la foire de Caen

Les animations ne manqueront pas, d’autant que deux nocturnes sont prévues le vendredi et le samedi, jusqu’à 23 heures. Dès le premier soir, le Cœur de foire battra au rythme des baptêmes de poney pour les enfants. Le nouvel espace visant à faire la promotion des Jeux équestres mondiaux qui se dérouleront l’été prochain à Caen, devrait apporter son lot de surprises.



Escalade, poneys, spiritualité et cuisine

Toujours vendredi, les amateurs de sport trouveront leur bonheur avec les démonstrations d’escalade (17h30-19h30) à la sortie du chapiteau Himalaya, assurées par le Club alpin normand. A quelques pas et comme tous les soirs à hauteur du restaurant de l’expo-événement, le spectacle de la troupe indo-népalaise Dohad ravira les observateurs. L’occasion sera d’ailleurs donnée de découvrir la gastronomie indienne, à la table de l’Everest.



Samedi, la cuisine restera à l’honneur avec un concours amateur, de14h à 17h30. Il se déroulera sur le stand Flying Chef du hall 2, en présence de Pierre Lefebvre, finaliste de Masterchef, et d’Anthony Caillot, chef étoilé caennais. Les AOP laitiers de Normandie seront mises à l’honneur. Les joueurs du Stade Malherbe viendront faire la fête de 15h à 17h, toujours dans le hall 2, et rencontreront leurs supporters, au lendemain du derby normand contre Le Havre. De 18h à 22h, une animation Beatles sur le stand de Ouistreham devrait faire danser la foire.

Le dimanche, il ne faudra pas manquer la cérémonie du Mandala, cet objet spirituel courant au Tibet. Jusqu’à 15h, des animations autour de la fabrication de ce support de méditation seront proposés au public sous le chapiteau Himalaya.