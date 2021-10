Il s'agirait d'une sortie de route sur la Nationale 31. Le bilan est lourd : un mort, un blessé grave, et trois blessés légers.

Un second accident s'est produit quelques minutes avant à Rouen, à la sortie de l'A 150. Egalement une sortie de route pour une voiture et ses 5 passagers. Un blessé grave et deux blessés légers.