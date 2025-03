Près de Dieppe. Deux hommes retrouvés morts dans une voiture immergée dans l'Arques à Rouxmesnil-Bouteilles

Prévenus par les forces de l'ordre, les pompiers de Seine-Maritime ont été appelés à Rouxmesnil-Bouteilles, dimanche 23 mars vers 8h30, après la découverte de deux corps sans vie dans une voiture tombée dans le fleuve côtier l'Arques, près de Dieppe. D'après les secours, le véhicule était immergé jusqu'au toit. À l'intérieur se trouvaient les corps de deux hommes âgés de 20 et 24 ans.

Une opération de secours vaine

Malgré plusieurs tentatives de réanimation, les deux victimes ont été déclarées mortes. L'opération a duré environ une heure et demie, le temps pour les pompiers d'extraire les victimes du véhicule et de constater le décès avec le renfort du médecin du Smur. Pour l'heure, on ignore les circonstances exactes du drame.