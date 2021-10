Stockholm (AFP). Attaques de Copenhague: la police suédoise convaincue d'avoir évité un massacre

Les deux policiers suédois chargés de la protection du caricaturiste Lars Vilks ont évité un massacre lors de la première attaque samedi à Copenhague, a affirmé un policier dans la presse. "Ils se sont comportés de manière exemplaire et nous sommes fiers de la façon dont ils ont réagi dans cette situation très difficile", a déclaré au quotidien régional Sydsvenskan un responsable de la police suédoise, Jarl Holmström. S'il n'a pas voulu commenter davantage les faits en raison de l'enquête menée par ses compatriotes danois, Sydsvenskan a parlé à une autre source proche de la police suédoise, selon laquelle "ce sont uniquement les policiers suédois qui ont répliqué" à l'assaillant. "Je sais que l'un d'entre eux a vidé tout son chargeur contre l'assaillant et a mis un terme à l'assaut", a expliqué cette source. L'artiste suédois Lars Vilks est sorti indemne de l'attaque du centre culturel Krudttønden, menée lors d'un débat samedi après-midi sur l'islamisme et la liberté d'expression. Elle a fait un mort, un réalisateur danois de 55 ans. L'assaillant présumé, un Danois d'origine palestinienne, Omar El-Hussein, avait d'abord tenté d'accéder au débat par des portes annexes, toutes fermées, puis s'était attaqué à l'entrée principale, criblant de balles le bâtiment. Il avait ensuite fui en voiture. Indemne également, le suspect avait pu ensuite attaquer dans la nuit la synagogue de Copenhague, faisant un mort, avant d'être abattu par la police avant l'aube dimanche. Lars Vilks avait critiqué mardi la légèreté du dispositif des policiers danois. "Il y avait une hausse (des menaces) depuis l'attaque contre Charlie Hebdo et les Danois n'en ont pas tenu compte. Ils n'ont pas renforcé la sécurité samedi. C'était la même que celle que nous avions auparavant", avait-il dit au téléphone à l'AFP.

