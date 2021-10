Copenhague (AFP). Attaques de Copenhague: la police confirme l'identité du suspect

La police danoise a confirmé mardi soir l'identité de l'homme soupçonné d'avoir commis deux attaques meurtrières le week-end dernier à Copenhague, identifié comme étant Omar El-Hussein, 22 ans. "La police de Copenhague peut maintenant confirmer les informations publiées par la presse concernant l'identité du meurtrier présumé", a-t-elle indiqué dans un communiqué. Omar El-Hussein, Danois de naissance et d'origine palestinienne, a été tué lors d'un échange de tirs avec la police tôt dimanche après avoir ouvert le feu sur les participants à une réunion sur l'islam et la liberté d'expression - tuant une personne -, puis avoir abattu un Juif devant la grande synagogue de la capitale danoise. Cinq policiers ont été blessés lors de ces attaques. L'enquête a montré que le jeune homme avait d'abord essayé sans succès de pénétrer dans le centre culturel attaqué "par des entrées autres que l'entrée principale", selon le même communiqué. Sa première victime a été abattue dans la rue voisine, avec une arme qui a été retrouvée plus tard sur un terrain de football de son quartier. Les deux armes utilisées ensuite à l'extérieur de la synagogue ont été retrouvées sur son corps lorsqu'il a ensuite été abattu, ont précisé les enquêteurs.

