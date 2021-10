Au FRAC Haute-Normandie, le dessin se décode

Ce dialogue établi entre trois collections propose ainsi une relecture des œuvres de manière à transcender les époques de l’histoire de l’art pour mieux révéler les enjeux et les possibilités du médium. Pour cet accrochage unique chacun des trois conservateurs a puisé dans ses collections les œuvres les plus pertinentes afin d’établir une théorie du dessin : en découle une exposition raisonnée et d’audacieux face à face.

Pour la directrice du Fond Régional d’Art Contemporain, Véronique Souben c’est l’occasion de mettre l’accent sur « un médium qui a été souvent, au cours de son histoire, relégué au rang d’esquisse, d’ébauche ou d’étude. ». Pourtant le dessin offre des possibilités techniques exceptionnelles : « de tout temps il a stimulé la créativité de l’artiste. Celui-ci s’affranchit aisément par le dessin des dogmes académiques de son époque. Parce que justement il ne s’agissait pas d’un art majeur, tout y est permis ».

L’exposition compartimentée en sections, interroge la variété des techniques et met à jour des analogies surprenantes entre un fusain atmosphérique du peintre pointilliste Cross et un all-over au fusain de J-P. Germain de 1982, entre le geste de la femme se retournant de François-Léon Benouville et l’œuvre contemporaine au grain quasi photographie de Samuel Martin, comme si à travers les époques, les codes du dessin furent spontanément réinvestis par les artistes.

Avec des peintres ou sculpteurs classiques comme Delacroix ou Antoine-Louis Barye, deux artistes bien représentés à travers les collections du Musée des Beaux-arts, le dessin d’étude, prend une tout autre dimension, et révèle sa modernité. Réflexion sur le cadrage, la gestuelle, la dilution, le travail de la ligne et de la couleur, cette nouvelle exposition met donc en perspective des œuvres qu’en apparence tout sépare ; elle interroge ainsi le statut de l’image : une étude d’actualité dans un contexte artistique où l’image reste au centre des pratiques.

Dans le cadre de cette exposition, Le FRAC propose de nombreuses visites guidées thématiques gratuites, des rendez-vous familiaux ainsi que des animations destinées au public déficient.

Jusqu’au 3 mai. Frac Haute-Normandie. 3 place des martyrs-de-la-résistance à Sotteville-Lès-Rouen. Ouvert du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h30. Gratuit. www.frachautenormandie.org