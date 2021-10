J'ai testé pour vous... la dictée à la Pivot à Houppeville

A l'heure où la grammaire et l'orthographe sont malmenés sur les forums du web et les SMS, la municipalité et l'association des parents d'élèves ont organisé la quatrième édition de leur dictée, comme tous les ans en février.

Cette dictée présentait quatre niveaux de difficultés, au fur et à mesure qu'on progressait dans le texte : CE2 -CM1, CM2 - 6°, 5° à 3°, lycéens et adultes, tout le monde, quelque soit sa performance, repartait avec un cadeau, dont des bons d'achats offerts par l'Armitière pour les meilleurs de chaque catégorie.

Entre le "meursault" et le "maître queux"

Aurélien Delaruelle, enseignant et champion de Scrabble, auteur de cette dictée, avait choisi le thème de la gastronomie. Ainsi, outre l'accord des participes passés et le pluriel des noms composés, la soixantaine de participants durent-ils déguster des "ris de veau poêlés", "un cuissot de chevreuil", "du meursault" et "un époisses à l'effluve raffiné", le tout servi par "un maître queux". Aurélien Delaruelle révèle qu'il a composé cette dictée à partir de trois sources : "le Larousse, le Robert, et Le dictionnaire des difficultés de la langue française de A.V Thomas, sources qui, d'ailleurs, peuvent même présenter des divergences."

On aimerait créer rien que pour le lui attribuer un "grammaire Award" ...