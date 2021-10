200 personnes pour une marche blanche à Livarot

200 personnes pour cette marche blanche ce dimanche 15 février, depuis la mairie jusqu’au lieu du drame survenu le week-end dernier, ou un homme âgé de 44 ans, a été retrouvé, par une patrouille de gendarmerie, gisant sans vie, sur la voie publique.

Le maire de la ville a évoqué « une agression » et non « un accident » avant d’ajouter « qu’on connaissait bien la victime. Thierry Pichard, n’était pas quelques de violent ».

Dans cette affaire deux hommes de 19 et 20 ans ont été mis en examen et placés en détention provisoire vendredi matin dans les centres de détention de Caen et du Mans.