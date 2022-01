Une marche blanche pour Fiona dimanche à Rouen

Dimanche 6 octobre, à 10h30, une marche blanche partira de l'église Saint-Sever à Rouen. Et cela en hommage à la petite Fiona, dont l'affaire ne fait que rebondir : sa mère avait déclaré que la fillette de 5 ans avait disparu dans un parc à Clermont-Ferrand en mai dernier. Quatre mois plus tard, elle est revenue sur ses dires, déclarant que la petite était décédée, puis enterrée dans une forêt par son beau-père et elle-même.

Une grand-mère de Rouen est à l'initiative de ce prochain rendez-vous solidaire pour dénoncer cette atroce histoire et faire passer un message fort : "Plus jamais ça".