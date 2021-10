Vers "une Normandie plus forte" pour Manuel Valls

L'étape du Premier ministre au Pont de Normandie, n'était pas officiellement inscrite à son agenda, ce vendredi 13 février, à l'occasion de son déplacement dans la région. Mais forcément, des photos au pied du célèbre ouvrage, avec les deux ministres normands de son gouvernement, Laurent Fabius et Bernard Cazeneuve, à ses côtés, ainsi qu'avec les deux présidents de région, avait tout du symbole.

N'avait-il pas lâcher quelques minutes plus tôt : "les deux Normandie avancent", après avoir choisi Honfleur pour y signer deux contrats de projets Etat-Région (CPER) pour la Basse et la Haute-Normandie, ainsi que le contrat de projet interrégional (CPIER) qui inclut également l'Ile-de-France, pour un montant total avoisinnant le milliard d'euro. "Mais en réalité ce sont près de deux milliards d'euros d'investissements publics qui vont accompagner les projets de vos territoires jusqu'en 2020", a indiqué Manuel Valls, qui n'oubliait alors notamment pas les fonds européens. "De quoi rendre la Normandie plus forte."

Basse et Haute Normandie ne formeront plus qu'une seule région au 1er janvier prochain.

