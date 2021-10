Bruxelles (AFP). Grèce: Tsipras et Merkel tentent de faire baisser la tension à Bruxelles

Alexis Tsipras et Angela Merkel ont tenté jeudi de faire baisser la tension à l'ouverture d'un sommet européen où le Premier ministre grec veut convaincre ses partenaires, en particulier l'Allemagne, de desserrer l'étau d'austérité sur son pays. "Je suis sûr que tous ensemble, nous pouvons trouver une solution viable pour soigner les blessures causées par l'austérité", a affirmé M. Tsipras à son arrivée, en dépit de l'échec la veille des ministres des Finances de la zone euro à combler le fossé avec Athènes. "Nous sommes à un tournant crucial pour l'Europe". Juste avant le début des travaux, il a échangé une poignée de mains et quelques mots, tout sourire, avec son homologue allemande, Angela Merkel, qui incarne pour les Grecs l'orthodoxie budgétaire honnie. Il avait auparavant fait passer le message qu'il était prêt à une rencontre bilatérale, qui serait une première. Mais aucun rendez-vous n'a été fixé. "L'Europe est toujours orientée vers des compromis, les compromis sont faits si on y trouve son avantage, et l'Allemagne y est prête", a assuré Mme Merkel. "Nous avons encore quelque jours devant nous", a-t-elle souligné, alors qu'une nouvelle réunion de l'Eurogroupe est prévue dès lundi. Le secrétaire d'Etat allemand aux Affaires européennes, Michael Roth, est attendu à Athènes vendredi. Ce sera le premier membre du gouvernement allemand à se rendre en Grèce depuis l'arrivée au pouvoir de la gauche radicale. Mme Merkel a toutefois rappelé à Athènes, qui demande à s'affranchir du programme convenu avec ses créanciers (Union européenne, Banque centrale européenne et Fonds monétaire international), que "la crédibilité européenne est fondée sur le respect des règles". Le Premier ministre finlandais, Alexander Stubb, n'a pas caché son agacement: "Nous commençons à être à bout de patience avec la Grèce () le pays doit tenir ses engagements", a-t-il lancé. "Tout écart serait une forme d'injustice pour des pays comme l'Irlande, l'Espagne ou le Portugal", qui ont eux aussi fait des efforts considérables en échange de plans d'aide. Le président de l'Eurogroupe, Jeroen Dijsselbloem, doit faire devant les 28 le point des négociations entre Athènes et ses partenaires, conclues dans la nuit sans aucune avancée. Fait rare, aucun communiqué n'a été publié. Un texte était dans les tuyaux proposant "des arrangements contractuels à la Grèce" à condition qu'elle poursuive le programme d'aide en cours, selon une source proche du dossier. Satisfaits des avancées, plusieurs ministres, dont l'Allemand Wolfgang Schäuble, ont quitté la réunion, comptant sur un accord de la Grèce. Mais il n'a finalement pas été donné par le ministre grec, Yanis Varoufakis, après un coup de téléphone avec M. Tsipras, selon plusieurs sources européennes. - 'Partie de poker' - Les Européens veulent que la Grèce demande une "extension" du programme, ce qu'elle refuse afin de se débarrasser de la troïka de ses créanciers et des mesures qu'elle impose. La décision doit être prise au plus tard lundi prochain, pour laisser le temps à plusieurs parlements, notamment en Allemagne et en Finlande, d'avaliser un éventuel accord avant la fin du mois. "La négociation se poursuivra jusqu'à lundi. Je suis optimiste sur la conclusion d'un accord vers lequel le gouvernement grec tourne tous ses efforts", a affirmé son porte-parole, Gabriel Sakellaridis. La Bourse d'Athènes a terminé jeudi sur un bond de 6,73%, corrigeant le repli de 4% la veille. La Banque centrale européenne (BCE) a de son côté décidé jeudi de relever à 65 milliards le plafond de ses prêts d'urgence (ELA) aux banques grecques, selon différentes sources bancaires. Pour les observateurs, un accord reste le scénario le plus probable, tant pour la Grèce que pour la zone euro. "Tout le monde a intérêt à éviter un défaut grec, personne ne veut faire une croix sur les prêts qu'on leur a faits", dit un diplomate. "Les Grecs attendent jusqu'à la dernière minute parce que leur position de négociations s'améliore avec le temps. C'est comme une partie de poker", analyse Matthias Kullas, du Centre pour une politique européenne de Freiburg. "Le contexte géopolitique milite également en faveur d'un compromis", l'Europe ayant besoin de serrer les coudes sur la crise ukrainienne, souligne Christian Schulz, de la banque Berenberg.

