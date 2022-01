Athènes (AFP). Grèce: accord avec les créanciers pour débloquer 12 milliards d'euros de prêts

Le gouvernement grec a annoncé mardi avoir conclu un accord avec ses créanciers de l'UE et du FMI sur une série de mesures de rigueur qui lui était demandé, ce qui ouvre la voie au déblocage vendredi de 12 milliards d'euros de prêts au pays par la zone euro. "Nous avons trouvé un accord sur tout, incluant les 48 mesures préliminaires" conditionnant le déblocage de cette tranche d'aide financière, a annoncé le ministre des Finances, Euclide Tsakalotos, à l'issue, à l'aube de négociations marathon avec le "quartet" représentant les bailleurs de fonds du pays. Cet accord inclut un compromis sur la question des saisies immobilières, qui bloquait jusque là l'avancée des discussions, les créanciers voulant les faciliter alors qu'Athènes veut continuer à en protéger la majorité des ménages endettés. Un projet de loi formalisant les mesures convenues doit être déposé au Parlement grec mardi, et soumis au vote jeudi, a précisé le ministère. Selon une source européenne, les directeurs du Trésor de la zone euro ("Euro Working Group" - EWG) doivent de leur côté prendre acte mardi de cet accord, avant une décision attendue de la zone euro vendredi sur le déblocage des fonds. Ces derniers incluent une tranche de 2 milliards d'euros et une autre de 10 milliards destinés à la recapitalisation en cours des banques grecques. Le gouvernement grec de gauche radicale s'est résolu en juillet à accepter de mener un nouveau train de mesures de rigueur et de réformes en échange du maintien du pays surendetté sous perfusion financière via un prêt de 86 milliards d'euros sur trois ans. Le "quartet" représentant les créanciers, Declan Costello, de la Commission européenne, Rasmus Rüffer, de la Banque centrale européenne (BCE), Nicola Giammarioli, du Mécanisme européen de stabilité (MES), et Delia Velculescu, du Fonds monétaire international (FMI), passe en revue depuis plus d'une semaine à Athènes la mise en ?uvre par la Grèce de cet accord de juillet.

