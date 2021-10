Diffa (Niger) (AFP). Niger: nouvelle attaque de Boko Haram et explosion d'une bombe dans le sud-est du pays

Les islamistes de Boko Haram ont mené une nouvelle attaque dimanche matin à Diffa, ville du sud-est du Niger frontalière avec le Nigeria, où l'explosion d'une bombe a fait au moins un mort et 10 blessés, ont indiqué témoins et travailleurs humanitaires. Aucun bilan humain n'est communiqué sur l'attaque des islamistes nigérians, qui s'est tenue de 05H30 à 08H00 (04H30-07H00 GMT) en périphérie de Diffa, selon des témoins et des sources humanitaires. Concernant l'explosion, qui selon une source médicale a fait au moins un mort et 10 blessés dans le centre de la ville, une source officielle a mentionné un attentat-suicide, tandis que des sources humanitaires ont parlé d'une bombe ou d'un obus.

