Beyrouth (AFP). Syrie: incertitude sur le sort d'une Américaine, appel de sa famille au groupe EI

Le groupe Etat islamique (EI) a affirmé qu'une otage américaine avait été tuée lors d'un raid de la coalition dans le nord de la Syrie, mais Washington a assuré ne disposer d'aucune preuve de sa mort tandis qu'Amman exprimait son vif scepticisme. Les parents de cette Américaine de 26 ans, une humanitaire enlevée dans la ville syrienne d'Alep en août 2013, ont exprimé leur espoir qu'elle soit toujours en vie, appelant les jihadistes à entrer en contact avec eux. Selon l'EI, qui s'est emparé de larges pans de territoire en Syrie et en Irak, "l'aviation de la coalition croisée a bombardé une position en dehors de la ville de Raqa pendant les prières du vendredi", tuant "une otage américaine", Kayla Jean Mueller. Dans le titre de son communiqué, le groupe jihadiste affirme qu'elle a été tuée par l'aviation "jordanienne". L'EI n'a pas diffusé de photos du corps de l'otage, mais seulement des images de bâtiments détruits, où Kayla se trouvait, d'après les jihadistes. "Nous sommes très préoccupés par ces informations", a déclaré la porte-parole du Conseil américain de sécurité nationale (NSC), tout en ajoutant ne pas disposer "pour l'instant de signe tangible" de sa mort. D'après un militant de Raqa interrogé par l'AFP, l'Américaine a peut-être été transférée "ces derniers jours" "de la prison des femmes à Raqa vers la région de Jameat al-Itihad, à l?est de la ville, où l?EI a un camp qui est la cible de raids intenses de la part de la coalition". "Mais on ne peut pas confirmer pour le moment si elle a été tuée", a ajouté le militant, qui se fait appeler Naël Moustapha. - 'Vieille ruse' - Le ministre jordanien des Affaires étrangères Nasser Joudeh a lui mis en doute les affirmations de l'EI, qualifiant "de vieille ruse de terroristes" les informations sur des otages tués dans des raids aériens. L'armée jordanienne a simplement indiqué que ses avions avaient bien effectué vendredi de nouveaux raids contre l'EI et "détruit des positions () de cette organisation terroriste", mais sans préciser leur localisation. D'après l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), des frappes aériennes ont été menées samedi, pour le deuxième jour consécutif, dans le secteur de Raqa, bastion de l'EI. Les frappes la veille y avaient coûté la vie à "au moins 30 jihadistes, mais certainement plus", selon cette ONG. La Jordanie a intensifié sa campagne de raids contre les jihadistes après que l'EI eut revendiqué dans une vidéo terrifiante diffusée mardi l'exécution de l'un de ses pilotes, capturé fin décembre après le crash de son avion en Syrie, où il participait à des frappes. Le militaire de 26 ans a été brûlé vif alors qu'il était enfermé dans une cage en métal. - 'Pleins d'espoir' - A l'unisson des Jordaniens qui réclament vengeance, notamment lors d'une grande manifestation vendredi à Amman, le gouvernement a promis de "pourchasser" et "éradiquer" l'EI, annonçant pour la première fois que ses avions avaient aussi frappé les jihadistes en Irak voisin. Se disant "pleins d'espoir que Kayla soit vivante", ses parents ont appelé de leur côté ses ravisseurs à les contacter, comme ils l'ont déjà fait par le passé.

