Moscou (AFP). Syrie: la Russie poursuit son offensive diplomatique et propose d'aider l'ASL

La Russie continuait samedi ses initiatives diplomatiques autour du conflit syrien, son chef de la diplomatie se disant prêt à aider l'Armée syrienne libre (ASL) au lendemain d'une réunion avec le trio Washington, Riyad, Ankara et d'un accord de "coopération" avec la Jordanie. Dans un entretien à la chaîne Rossiya 1, Sergueï Lavrov s'est dit "prêt à soutenir aussi l'opposition patriotique, y compris la prétendue Armée syrienne libre, depuis les airs". Pour le chef de la diplomatie russe, l'essentiel est "d'approcher les gens qui peuvent les représenter et représenter les groupes armés qui combattent le terrorisme". Sans surprise, l'annonce a laissé incrédules les représentants de l'ASL, qui accusent la Russie de viser essentiellement les groupes rebelles dits modérés depuis le début de sa campagne de frappes aériennes, fin septembre, d'autant que le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov avait déclaré vendredi que Moscou n'arrivait pas à identifier d'"opposition modérée" en Syrie. "La Russie bombarde l'ASL et veut maintenant coopérer avec nous tout en restant lié avec Assad? Nous ne comprenons pas du tout la Russie", a réagi le lieutenant-colonel Ahmad Saoud, porte-parole de la Division 13. "Au lieu d'évoquer sa volonté de collaborer avec l'ASL, la Russie devrait arrêter de les bombarder", a déclaré Samir Nashar, un représentant de la coalition de l'opposition, affirmant que "80% des frappes russes visent l'ASL". Sergueï Lavrov a également affirmé avoir bon espoir d'amener toutes les parties du conflit syrien "à la table des négociations" dans un proche avenir, estimant même qu'il était "nécessaire de préparer des élections présidentielle et législatives" en Syrie. Là aussi, cette proposition a été catégoriquement rejetée par les rebelles syriens soutenus par l'Occident. Samir Nashar l'a jugé absurde, assurant que la Russie essayait de "contourner les demandes du peuple syrien pour un départ d'Assad". Mais l'évolution récente des discussions montre que les Occidentaux vont vers une "compréhension plus juste" de la situation en Syrie, a jugé M. Lavrov dans cette interview enregistrée vendredi, avant une rencontre avec son homologue américain, John Kerry. Avant aussi la réunion à Vienne de la Russie, fidèle allié de Damas, et du trio Etats-Unis - Arabie saoudite - Turquie, farouches adversaires du président syrien Bachar al-Assad. - Les frappes continuent - Cette réunion quadripartite, une première diplomatique, pourrait être suivie d'une autre le 30 octobre, réunissant davantage de participants, ont annoncé John Kerry et Sergueï Lavrov. La Russie, enminorité face aux diplomaties américaine, turque et saoudienne, a créé la surprise en annonçant une nouvelle alliance: une "coordination" de ses opérations militaires dans le ciel syrien avec la Jordanie, membre de la coalition internationale menée par les Etats-Unis contre l'organisation Etat islamique (EI). Si les contours de cette coopération n'ont pas été précisés, un "mécanisme" permettant sa mise en oeuvre est en place à Amman, selon la Russie et la Jordanie. Amman a précisé que "la coopération entre la Jordanie et la Russie est ancienne" et que la "Jordanie est toujours membre de la coopération internationale contre le terrorisme" menée par Washington. M. Kerry a quitté Vienne pour la Jordanie, où il doit rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas, mais les ministres russe et américain se sont à nouveau parlé au téléphone samedi, évoquant selon un communiqué de la diplomatie russe "les modalités d'organisation d'un processus politique entre le gouvernement syrien et l'opposition". Sur le terrain, les frappes de l'aviation russe continuent, le chef du Parlement syrien Jihad al-Lahham affirmant même que les opérations conjointes russo-syriennes contre les rebelles et jihadistes en Syrie "commencent à donner de grands résultats". Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme, au moins 28 jihadistes de l'EI et 21 combattants rebelles ont été tués dans la région d'Alep, dans une bataille pour le contrôle de la route Alep-Damas.

