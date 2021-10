Montpellier (AFP). EXCLUSIF AFP - Paris illicites: renvoi en correctionnelle requis pour Karabatic et 16 personnes

Le parquet de Montpellier a requis le renvoi en correctionnelle de Nikola Karabatic et des 16 autres mis en examen dans cette affaire de soupçons de paris illicites sur un match de 2012, a-t-on appris vendredi de source judiciaire. Les demandes de renvoi en correctionnelle portent sur des faits d'escroquerie ou de complicité d'escroquerie dans cette affaire de paris litigieux qui porte sur le résultat à la mi-temps du match de Championnat de France Cesson-Montpellier (31-28), le 12 mai 2012, pour un montant de paris de quelque 80.000 euros, a indiqué la même source. Nikola Karabatic, mais aussi son frère Luka et Samuel Honrubia, tous mis en cause dans cette affaire, faisait partie de l'équipe de France qui a conquis un 5e titre de championne du monde au Qatar dimanche. Parmi les joueurs dont le renvoi au tribunal correctionnel a été requis, Nikola Karabatic (Barcelone/Espagne), Luka Karabatic (Aix) et Samuel Honrubia (PSG) ont quitté le club de Montpellier (MAHB), tout comme Mladen Bojinovic (PSG), Primoz Prost (Göppingen/Allemagne) ou encore Mickaël Robin (Cesson). Seuls Dragan Gajic et Issem Tej, eux aussi mis en cause, évoluent toujours dans le club héraultais. Les autres mis en examens sont des proches des joueurs, comme les compagnes de Nikola et Luka Karabatic, et du club qui est lui partie civile dans cette affaire. Le juge d'instruction dispose désormais de trois mois pour rendre sa décision et le procès, s'il a lieu, pourrait avoir lieu en juin, a indiqué une source judiciaire au parquet général. Les avocats de la défense peuvent quant à eux demander des actes complémentaires. C'est ce qu'envisage de faire notamment Luc Abratkiewicz, le défenseur de Mladen Bojinovic. L'affaire avait éclaté en septembre 2012, quelques semaines après le deuxième titre olympique remporté par l'équipe de France emmenée par Nikola Karabatic à Londres. Les soupçons portent sur le match perdu en mai 2012 par Montpellier, alors assuré de remporter son 13e titre de champion de France en 15 saisons, dans la salle des Bretons de Cesson-Sévigné, alors 8e au classement. Les deux frères Karabatic, Samuel Honrubia et Mladen Bojinovic, blessés, n'avaient pas pris part au match.

