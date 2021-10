Montpellier (AFP). Paris sportifs: correctionnelle requise pour 17 personnes, dont les Karabatic

Moins d'une semaine après l'ivresse d'un cinquième titre mondial, le parquet de Montpellier a requis vendredi le renvoi en correctionnelle de l?icône du handball français Nikola Karabatic et de 16 autres personnes dans une affaire de soupçons de paris illicites. Les réquisitions portent sur des faits "d'escroquerie" ou de "complicité d'escroquerie" dans une affaire de paris litigieux de quelque 80.000 euros qui concernent le résultat à la mi-temps (15-12) du match Cesson-MAHB, finalement perdu le 12 mai 2012 par le club montpelliérain, selon une source judiciaire. Le juge d'instruction dispose désormais de trois mois pour rendre son ordonnance et le procès, s'il a lieu, a été programmé en juin, a indiqué une source judiciaire au parquet général. "C'est un réquisitoire sans surprise si ce ne sont la force des charges", a commenté une autre source judiciaire. Nikola Karabatic mais aussi son frère Luka et Samuel Honrubia, tous mis en cause dans cette affaire, faisaient partie de l'équipe de France sacrée championne du monde pour la cinquième fois, au Qatar dimanche contre le pays-hôte. Parmi les joueurs dont le renvoi au tribunal correctionnel a été requis, Nikola Karabatic (Barcelone/Espagne), Luka Karabatic (Aix) et Samuel Honrubia (PSG) ont quitté le club de Montpellier (MAHB), tout comme Mladen Bojinovic (PSG), Primoz Prost (Göppingen/Allemagne) ou encore Mickaël Robin (Cesson). Seuls Dragan Gajic et Issem Tej, eux aussi mis en cause, évoluent toujours dans le club héraultais qui avait perdu le match à Cesson Sevigné, alors 9e du Championnat, alors que l'équipe héraultaise était assurée de remporter son 13e titre en quinze saisons. Les autres mis en examen sont des proches des joueurs -comme Géraldine Pillet et Jenifer Priez, les compagnes des frères Karabatic- et du club, partie civile et qui a décidé de ne pas s'exprimer. Dans ce dossier, tous les joueurs, sauf Nikola Karabatic, Tej et Gajic, ont admis avoir parié. Mais ils nient avoir truqué le match. Conformément aux règlements sportifs, les joueurs qui ont avoué, ont été sanctionnés par la Ligue nationale de handball (LNH) de six matches de suspension. Les frères Karabatic, Honrubia et Bojinovic, blessés, n'avaient pas pris part au match. - 'Grand-messe médiatique'- "Si on va au procès, la justice va vers le pathétique et le grotesque", a affirmé Me Jean-Robert Phung pour lequel "il est problématique" de renvoyer Nikola Karabatic devant un tribunal alors qu'il "a été mis hors de cause pour les paris par la fédération et n'a pas joué le match". Depuis son interpellation très médiatique, à la fin d'un match contre le PSG, Nikola Karabatic a gardé la même version: il n'a jamais pris part aux paris. Mais problème, son ordinateur et son smartphone ont été en liaison avec des sites où l'on peut miser. Les enquêteurs ont découvert des captures d'écrans sur la cote de cette rencontre, selon une source proche du dossier. Pour sa défense, le joueur affirme que c'est Géraldine, sa compagne, qui a utilisé son téléphone. Seulement les analyses du bornage du téléphone n'accrédite pas forcément cette thèse, selon cette source. "Ce renvoi était couru d'avance. Pour le parquet, il n'était pas question de s'arrêter. Ce sera autre chose devant le tribunal", a estimé Me Marc Gallix, défenseur de Mickaël Robin. "Si l'hypothèse de la tricherie a été retenue, nous la contestons. Rien ne permet de l'établir", a affirmé Me Patrick Maisonneuve, défenseur de Honrubia. Pour les avocats, se pose le problème de l'expertise réalisée par Lazare Nordine, docteur en Staps et ancien arbitre, et Johann Rage, professeur de sport à l'université. Dans leurs conclusions, ces experts estiment qu'il y a des éléments qui "corroborent un scénario qui visait à conduire à ce que Cesson mène à la mi-temps conformément aux enjeux des paris". Mais ils tempèrent: ces éléments "peuvent aussi être vus comme un mauvais match". "Le fait qu'il y a deux hypothèses devrait conduire au doute", relève Me Luc Abratkiewicz, défenseur de Bojinovic, certain que le parquet après "le grand spectacle des interpellations" veut la "grand-messe médiatique".

