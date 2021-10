Montréal (AFP). Canada: 19 ans de prison pour un ex-prêtre belge pour pédophilie

L'ancien prêtre belge Eric Dejaeger a été condamné mercredi à 19 ans de prison pour agressions sexuelles sur des enfants inuits par un tribunal du territoire canadien du Nunavut (nord). Âgé de 67 ans, il avait été reconnu coupable de pédophilie en septembre dernier. Compte tenu du temps déjà passé derrière les barreaux, "il lui reste à purger une peine d'emprisonnement de 11 ans", a indiqué la justice canadienne lors de l'énoncé de la sentence. La Cour du Nunavut l'avait reconnu coupable le 12 septembre 2014 de 31 chefs d'accusation pour agressions sexuelles et attouchements à caractère sexuel. Il avait également été reconnu coupable pour un chef d'accusation de zoophilie. Eric Dejaeger avait plaidé coupable pour 8 cas sur un total de 80 chefs d'inculpation. Cet ancien missionnaire était arrivé dans le Grand Nord canadien dans les années 1970. "La plupart des crimes ont été commis dans le hameau d'Igloolik", situé sur une île isolée à plus d'un millier de kilomètres à vol d'oiseau d'Iqaluit, la capitale du Territoire inuit du Nunavut, a indiqué le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) dans un communiqué. Commencé fin novembre 2013, son procès avait été suspendu en raison des conditions météorologiques et avait pris fin en mai dernier. Dans le cadre d'une précédente affaire, Eric Dejaeger avait été condamné en 1990 à 5 ans de prison pour le viol de huit enfants. Une fois libéré et face aux plaintes d'une vingtaine de nouvelles victimes, il avait fui en Belgique. Sous le coup d'un avis de recherche lancé par Interpol, il avait finalement été expulsé de Belgique 15 ans après pour séjour illégal. Il avait en effet perdu automatiquement sa nationalité belge en prenant la canadienne. Arrêté le 20 janvier 2011 à son arrivée au Canada, "il est en détention depuis cette date", a indiqué le SPPC, notant qu'il avait 30 jours pour interjeter appel. Un autre prêtre, également poursuivi pour agressions sexuelles sur mineurs, est recherché par la justice canadienne. Alors que le procès de Dejaeger débutait, le Canada avait émis un mandat d'arrêt contre le père Joannis Rivoire. Ce prêtre français est poursuivi et recherché depuis 1998 pour des abus sexuels sur trois mineurs amérindiens entre 1968 et 1970 quand il était missionnaire de l'ordre catholique des Oblats à Rankin Inlet, un village situé au nord-ouest de la baie d'Hudson, selon la police canadienne.

