Athènes (AFP). Un pétrolier attaqué par des pirates au large du Nigeria: un mort, 3 otages

Un officier de marine grec a été tué et trois marins, deux Grecs et un Pakistanais, ont été pris en otage par des pirates qui ont attaqué un pétrolier au large du Nigeria, ont annoncé mercredi les garde-côtes grecs et le ministère de la Marine. L'assaut des pirates a eu lieu mardi soir dans la zone pétrolière maritime de Qua Iboe, dans le sud du Nigeria, alors que le tanker "Kalamos", battant pavillon maltais, était à l'ancre, attendant d'être chargé, selon la même source. Les assaillants ont tué le Second capitaine, ont précisé les garde-côtes, ajoutant que 23 membres d'équipage, dont dix Grecs, se trouvaient à bord au moment de l'attaque. Les pirates ont quitté le bateau avec leurs trois otages, deux Grecs et un Pakistanais selon un communiqué du ministère grec de la Marine. Le pétrolier, qui effectuait le trajet entre la Chine et le Nigéria, est actuellement "en sécurité", ancré en haute mer, selon les garde-côtes. Les ministères grecs des Affaires étrangères et de la Marine ont entrepris "toutes les démarches nécessaires pour le rapatriement du corps de la victime, la libération des otages, l'enquête sur les faits", a indiqué dans un communiqué le ministère de la Marine Theodore Dritsas. D'après les sites spécialisés, le Kalamos est un pétrolier construit en 2000, propriété de la société grecque Aeolos Management. Le géant pétrolier américain ExxonMobil possède un important terminal à Qua Iboe. La zone côtière s'étendant du Sénégal à l'Angola est devenue, selon les experts, la nouvelle plaque tournante de la piraterie en Afrique, prenant le relais du golfe d'Aden, du côté oriental de l'Afrique, où le phénomène, un temps spectaculaire, a quasiment disparu devant le déploiement d'une armada militaire internationale.

