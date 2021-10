Libérez votre entreprise des fautes d'orthographe !

Des « stylo vert clair » : le « S », vous le mettez où ?... et l'accord des participes passés pronominaux ?... et les adjectifs de couleur? … et le pluriel des noms composés ?...

A Alençon, l'association La Boîte aux Lettres, qui lutte contre l'illettrisme, vient d'inviter 70 salariés et chefs d'entreprises, pour les sensibiliser à ce problème. Ils ont eu à répondre à un quizz sur 100 questions d'orthographe. Catherine Forner, à l'origine de ce quizz :

A en juger par la réaction de ceux qui ont fait ce quizz, un coaching en orthographe sera le bienvenu :

L'association La Boîte aux Lettres va proposer des séances de coaching en orthographe, intitulées "Ortho-Express": premières séances, fin mars.

Davantage d'infos: www.laboiteauxlettres-asso.fr