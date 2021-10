Paris (AFP). Doubs: Juppé appelle à faire barrage au FN et voterait PS

Doubs: "J'ai pris le temps de réfléchir () Si j?étais électeur de la 4e circonscription du Doubs, je sais ce qu?en mon âme et conscience je ferais: pour barrer la route à une candidate FN qui croit, entre autres choses, +en l?évidente inégalité des races+, je ne m?abstiendrais pas, je voterais pour le candidat qui l?affronte, c?est-à-dire le candidat PS", déclare le maire de Bordeaux, qui a été le premier président de l'UMP (2002-2004), alors que le parti doit arrêter sa position officielle en bureau politique mardi après-midi. "Ce n?est pas pour autant que je vais m?engager dans un Front Républicain qui scellerait une alliance avec le PS. Le sens de mon combat, c?est de réussir l?alternance, c?est-à-dire de rompre avec la politique conduite depuis 2012 et qui a plongé notre pays dans le marasme", souligne M. Juppé, candidat à la primaire à droite pour la présidentielle de 2017. Son appel n'est pas pour autant une consigne de vote. "Pour tout dire, je ne suis pas sûr que les citoyens d?aujourd?hui attendent les consignes d?un parti avant d?aller voter. Chacun choisira en son âme et conscience", insiste-t-il. Mais, à ses yeux, "notre principal adversaire politique est devenu le FN", qui "a quelques raisons de se prétendre le premier parti de France". "Son arrivée aux responsabilités nationales n?apparaît plus tout à fait comme une hypothèse d?école. Ce serait à mes yeux une catastrophe pour notre pays. L?image de la France serait abîmée dans le monde car l?idéologie du FN est aux antipodes des valeurs morales et politiques qu?elle incarne; les rechutes antisémites périodiques du président +d?honneur+ de ce parti (Jean-Marie Le Pen, ndlr) devraient suffire à nous en convaincre", exhorte Alain Juppé. "La xénophobie et l?islamophobie du FN dressent les Français les uns contre les autres, au risque de nous conduire à des affrontements violents. Son programme économique est celui de tous les dangers : la sortie de l?euro déstabiliserait notre économie, au détriment des plus fragiles; elle provoquerait la dislocation de la construction européenne au moment où nos pays ont le plus besoin de faire bloc face aux multiples défis du monde qui nous entoure", poursuit-il.

