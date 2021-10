Paris (AFP). Législative partielle du Doubs: les candidats FN et PS au le second tour

La candidate du Front national, Sophie Montel, et celui du Parti socialiste, Frédéric Barbier, se sont qualifiés dimanche pour le second tour de la législative partielle dans la 4e circonscription du Doubs, a-t-on appris de sources FN et PS. La candidate frontiste est arrivée nettement en tête du scrutin dimanche, au premier tour, devant son rival socialiste, le candidat UMP Charles Demouge se classant troisième, selon ces sources qui s'appuient sur des résultats non encore définitifs mais ne pouvant plus s'inverser. "C'est bon, notre candidat Frédéric Barbier est qualifié pour le second tour", a annoncé peu avant 20H00 à l'AFP le député socialiste Christophe Borgel, spécialiste des élections au PS. "Nous allons vers un duel FN/PS au 2e tour, avec probablement une bonne avance pour le FN", avait estimé un peu plus tôt Mme Montel, interrogée par l'AFP. "Je suis très satisfaite, nous avions effectivement senti une bonne dynamique sur le terrain et ce résultat confirme notre bon ancrage". Si la percée du FN, dans un contexte de très faible participation, n'est pas une surprise, la qualification du candidat PS pour le deuxième tour en est une, car il devait faire face à quatre autres candidats de gauche au premier tour (EELV, Front de gauche, LO, communiste), sur treize candidats au total. Le candidat UMP Charles Demouge, qui bénéficiait quant à lui du soutien de l'UDI et de l'absence de candidat MoDem, subit un cuisant échec en étant éliminé dès le 1er tour.

