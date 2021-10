Angoulême (AFP). Festival d'Angoulême: Riad Sattouf, Fauve d'or du meilleur album de BD

Le Fauve d'or du meilleur album du 42e Festival d'Angoulême a été décerné dimanche à Riad Sattouf pour "L?Arabe du futur: une jeunesse au Moyen-Orient (1978-1984)" (éd. Allary), un roman graphique tendre et hilarant sur son enfance entre Paris, la Libye de Kadhafi et la Syrie d'Assad. Le festival avait déjà remis jeudi son Grand Prix au célèbre auteur de mangas Katsuhiro Otomo, créateur de la série culte Akira. Par son style simple mais d'une grande puissance expressive, proche du dessin de presse, émaillé de légendes pleines d'humour, Riad Sattouf se situe dans la veine d'une Marjane Satrapi ("Persepolis") ou d'un Guy Delisle, qui utilisent le récit décalé pour mieux faire comprendre le réel. Son album, un des succès de l'année 2014, a déjà été tiré à 150.000 exemplaires. Prolifique et éclectique, l'auteur, qui a dessiné pendant dix ans "La Vie secrète des jeunes" dans Charlie Hebdo, a aussi publié de nombreux autres albums, comme "Pascal Brutal" ou "Ma circoncision", et réalisé le film "Les beaux gosses" en 2009. Le Festival d'Angoulême avait aussi remis jeudi un Grand prix spécial à Charlie Hebdo, en hommage au journal satirique décimé par l'attentat du 7 janvier. Il a de plus attribué dimanche un nouveau Grand Prix Charlie de la liberté d'expression, qui, pour sa première édition, est revenu aux dessinateurs morts dans l'attaque, Cabu, Wolinski, Charb, Tignous et Honoré. Ce prix récompensera chaque année les auteurs qui se battent pour la liberté d'expression. Voici l'essentiel du reste du palmarès: - Prix spécial du jury: "Building Stories" de Chris Ware (Delcourt) - Prix de la série: "Lastman", tome 6, de Balak, Mickaël Sanlaville et Bastien Vivès (Casterman) - Prix révélation: "Yekini, le roi des arènes" de Lisa Lugrin et Clément Xavier (Editions Flblb) - Prix du patrimoine: "San Mao, le petit vagabond" de Zhang Leping (Fei) - Prix du public: "Les Vieux fourneaux, Tome 1 - Ceux qui restent" de Wilfrid Lupano et Paul Cauuet (Dargaud) - Fauve Polar SNCF: "Petites coupures à Shioguni" de Florent Chavouet (Philippe Picquier) - Prix jeunesse: "Les Royaumes du Nord, Tome 1" de Clément Oubrerie et Stéphane Melchior (Gallimard) - Prix de la bande dessinée alternative: "Dérive urbaine" (Une autre image) - Prix jeunes talents: Camille Debray pour "Maman", Cloé Francisci pour "Ballet", Anna Griot pour "Boat People" - Prix révélation blog: Mademoiselle Karensac pour son blog http://blickaboo.blogspot.fr/ - Prix Challenge Digital: Oscar Langevin pour "Moontagne"

