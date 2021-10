Hockey: Victoire importante pour les Dragons face à Angers

Et pourtant, le match ne commençait pas de la meilleure des manières avec les Angevins qui mènent rapidement dans cette rencontre par Braden Walls au bout de trois minutes. Les ducs doublent même la mise un peu plus de dix minutes plus tard en supériorité numérique par Tim Crowder.

Les choses semblent donc mal embarquées pour les Rouennais mais, ceux-ci ont déjà prouvé à plusieurs reprises qu’ils avaient de la ressource pour revenir et encore une fois, les Angevins vont en faire les frais.

En effet, dès le retour de la première intermission, la tendance s’inverse complètement et les Normands font un deuxième tiers de folie en inscrivant quatre buts en moins de douze minutes par François-Pierre Guenette, Fabien Colotti, Loic Lamperier et Jonathan Janil.

Un deuxième tiers à sens unique avec un sévère 4-0 encaissé pour les Ducs mais les locaux ne se laissent pas impressionner et réduisent la marque par Guillaume Lefebvre (4-3). Le meilleur buteur de la Ligue Francis Charland se charge de sceller le sort du match avec une victoire importante pour le classement avant les Play-Offs en cette fin de saison régulière.

Grâce à ce succès, les joueurs d’Ari Salo reprennent la troisième place à égalité de points avec Gap deuxième.

Place maintenant à une trêve internationale de dix jours avant le prochain match de championnat à Morzine le 10 février prochain.