Nancy (AFP). Les Lorrains votent pour ou contre une nouvelle gare TGV

Les Lorrains votent depuis 08H00 dimanche dans le cadre d'une consultation sur la construction d'une nouvelle gare TGV d'interconnexion, à l'initiative du Conseil régional qui espère une participation d'au moins "10 à 15%". Cette nouvelle gare serait construite à Vandières (Meurthe-et-Moselle), à 20 km d'une gare TGV déjà existante, à Louvigny (Moselle). Mais cette dernière n'est accessible que par la route alors que la nouvelle serait reliée au TER. Le projet de Vandières est notamment soutenu par le Conseil régional ainsi que les élus PS, PCF et EELV de la région, et a déjà fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique depuis 2011. "Pensez-vous que le Conseil Régional de Lorraine puisse s'engager dans la réalisation d'une nouvelle gare TGV à Vandières et dans la transformation de Louvigny en gare de Fret TGV?", est-il demandé aux 1,67 million d'électeurs lorrains consultés dimanche. Cette consultation est inédite à l'échelle d'une région. Elle vise à "compenser les dérives de la politique politicienne", selon son initiateur, le président PS de la Région, Jean-Pierre Masseret. A l'inverse d'un référendum, elle n'a pas force exécutoire, mais le président de la Région a admis que quel que soit le résultat, "le plus simple" sera de le "respecter". Les pro-Vandières soulignent que le coût officiel de la nouvelle gare, 120 millions d'euros, sera assuré sans taxe nouvelle et sans emprunt. En octobre, l'Etat a autorisé son financement par une part de la taxe sur les carburants (TICPE) en Lorraine, une ressource qui ne peut être affectée en dehors de cette région. Mais les anti-Vandières affirment que la facture globale devrait être plus salée: de 200 à 350 millions d'euros selon leurs estimations, en intégrant les aménagements routiers pour la future gare et la reconversion de Louvigny en gare fret à grande vitesse, solution dont ils doutent aussi de la viabilité. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 18H00 dimanche. Les premières estimations de la consultation sont attendues dimanche soir, avant des résultats définitifs le 6 février.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire