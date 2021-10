Clothilde Dutry, une experte dégustatrice au pays des arômes

Il y a de ces passions qui vous poursuivent toute la vie. Toute petite déjà, l’amour du thé saisit Clothilde Dutry : «Ma grand-mère m’a appris le thé.» En parallèle, la jeune femme entretient un deuxième grand amour : les voyages. «Je suis allé seule au Yémen ou à Oman», se souvient-elle. Bientôt, ces deux passions se rejoindront pour former un métier.



«J’ai pris le shaker»

Après une expérience dans le marketing, Clothilde Dutry revient à sa ses premiers amours : «J’ai suivi des études d’aromaticienne et je me suis spécialisée dans le thé et le café.» Il ne reste plus à la jeune femme qu’à réactualiser son projet de café-librairie, imaginé lors de ses études. «Je ne voulais pas faire seulement un lieu de vente, ni une librairie spécialisée ni un lieu de dégustation. J’ai pris le shaker et j’ai tout mélangé.» Ici & Ailleurs, rue Damiette, est né.



Reste, pour la jeune aromaticienne, à alimenter les rayonnages de son établissement : «Je me suis créé un réseau de petits producteurs. L’année dernière, je suis partie au Sri Lanka pour le thé.» Sur place, Clothilde Dutry joue deux rôles : celui de prospect pour étendre son réseau ou celui de conseillère auprès des producteurs pour améliorer la qualité de leurs produits.

À chaque fois, le voyage est l’occasion de découvrir une nouvelle culture ou de nouveaux arômes jusqu’alors méconnus. Clothilde Dutry en garde des images plein la tête. Un album à actualiser bientôt. Dès juillet 2015, elle compte bien repartir sur les routes : «Je vais retourner au Guatemala et aller pour la première fois au Japon pour le thé !»