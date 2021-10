Imitation Game, un film nommé 8 fois aux Oscars

Le film que je vous présente aujourd'hui se déroule durant la seconde guerre mondiale et raconte l'histoire du décodage d'Enigma, la machine cryptée des Nazis.

Les acteurs principaux sont Benedict Cumberbatch (l'interprète de Sherlock Holmes dans la série Sherlock et du méchant de star Trek 2 au cinéma) qui joue ici Alan Turing, un mathématicien et Keira Knightley qui joue une prodige des codes.

L'histoire de ce film est vraiment très intéressante. Elle se base sur une histoire vraie, qui est restée secret-défense jusqu'à il y aune quinzaine d'années seulement. L'histoire de « cerveaux » contre le nazisme et non les habituels soldats. L'histoire des mœurs qui semblent tellement archaïques alors que cela reste une histoire contemporaine. Même si le film ne nous apprendra jamais comment Tuning a créé sa machine, l'ancêtre des ordinateurs, les formules qu'ils ont utilisé pour décrypter toutes les informations codées, et bien nous en apprenons quand même beaucoup sur les tâtonnements.

C'est donc un film qu'il faut voir pour son sujet, une façon de rendre hommage à ces personnes qui ont aidé à gagner la guerre.

En revanche, sur un plan purement cinématographique, le film ne m'a pas paru très exaltant. Les plans ne sont pas accrocheurs, la découpe temporelle non linéaire est devenue assez banale et ne me surprend pas vraiment. Seul le jeu de Benedict Cumberbatch et dans une moindre mesure celui de Keira Knightley ont pu m'accrocher. La réalisation et la technique m'a laiss de marbre.

Imitation game est un film très intéressant pour l'histoire qu'il raconte mais plat dans la façon de le montrer. A voir donc uniquement si le sujet, le décryptage des codes et la naissance des ordinateurs, vous intéresse. C'est en ce moment au cinéma .