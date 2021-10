Oswiecim (Pologne) (AFP). 70 ans après, l'Europe se retrouve à Auschwitz et s'inquiète de l'antisémitisme

Survivants de l'Holocauste et chefs d'Etat se retrouvaient mardi à Auschwitz, 70 ans après la libération du camp d'extermination nazi, pour lancer un nouveau "Plus jamais ça", François Hollande dénonçant juste avant sa venue le "fléau" de l'antisémitisme, une "réalité insupportable" aujourd'hui en Europe. Ce constat a retenti dès lundi, sous des formes différentes, lors de multiples rencontres de survivants, souvent nonagénaires, à proximité de l'immense camp couvert d'une épaisse couche de neige fraîche. L'anniversaire de la libération du camp d'extermination nazi d'Auschwitz, le 27 janvier 1945 est aussi la Journée internationale d'hommage aux victimes de l'Holocauste. A Auschwitz, les premières cérémonies ont commencé dès le matin, dans l'immense camp couvert de neige fraîche, au Mur de la Mort où d'anciens prisonniers se sont recueilli et ont déposé des fleurs et des cierges sur ce lieu d'exécutions bien antérieure à l'installation des chambres à gaz. Dès la veille, lors de multiples rencontres de survivants, souvent nonagénaires, ont appelé le monde à tout faire pour que l'horreur de l'Holocauste ne revienne plus jamais. Vingt jours après les attentats meurtriers de jihadistes français contre le journal Charlie Hebdo et un magasin casher, le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) a annoncé mardi que le nombre des actes antisémites a doublé en 2014 par rapport à 2013 en France, avec même une augmentation de 130% des actes avec violences physiques. La communauté juive de France - la première en Europe et la troisième dans le monde après Israël et les Etats-Unis - est estimée à 500.000 à 600.000 personnes. La France "n'oubliera jamais" les victimes de la Shoah, a promis François Hollande lors de son allocution depuis le parvis du Mémorial de la Shoah à Paris où il a rendu hommage aux 76.000 Juifs de France déportés sous le régime de Vichy, avant de s'envoler pour la Pologne. Le "fléau" de l'antisémitisme "conduit certains Juifs à s?interroger sur leur présence en France. Vous, Français de confession juive, votre place est ici. La France est votre patrie", a dit M. Hollande, avant d'affirmer que la Shoah "doit pouvoir être enseignée partout, sans aucune restriction". - 'Bannir les juifs d'Europe' - Certains des survivants rassemblés à Auschwitz voient un lien entre les événements en France et les conflits du Proche-Orient. "Ce qui arrive en France est lié à ce qui se passe au Proche-Orient et j'aimerais bien qu'on résolve ce dernier problème, parce que je pense que cela influence l'antisémitisme en Europe", a dit à l'AFP une octogénaire alerte, Celina Biniaz, venue de Californie. La montée de l'antisémitisme a été évoquée lundi soir par Steven Spielberg, auteur notamment du film "La Liste de Schindler" et père de la Fondation de la Shoah qui a filmé des témoignages de 53.000 survivants de l'Holocauste. Intervenant à Cracovie, aux côtés du président du Congrès juif mondial Ronald S. Lauder, le cinéaste a dénoncé "les efforts qui montent pour bannir les Juifs d'Europe". Le ton était le même lundi à Prague, où le Congrès juif européen a tenu une cérémonie parallèle, le forum "Let My People Live" (Laissez mon peuple vivre). "La communauté juive d'Europe est très proche d'un nouvel exode", a déclaré le président de l'organisation Moshe Kantor, avant d'affirmer que le jihadisme et le nazisme étaient "deux faces du même mal". Outre M. Hollande, les présidents allemand Joachim Gauck et ukrainien Petro Porochenko, et le secrétaire américain au Trésor Jack Lew, ainsi que les familles royales belge et néerlandaise, notamment, assistaient à la cérémonie principale à Auschwitz mardi après-midi. Le président Vladimir Poutine n'a pas souhaité se déplacer - alors qu'il l'avait fait en 2005 - n'ayant pas été officiellement invité. C'est l'armée soviétique qui a libéré en 1945 le camp d'Auschwitz-Birkenau, où quelque 1,1 million de personnes avaient été exterminées, un million de Juifs de différents pays d'Europe, des Polonais, des Tsiganes et des Russes, notamment.

