Le Père Noël vous salue bien

'Cette année encore, les lutins ont bien travaillé et tous les enfants de l'agglomération caennaise devraient recevoir des cadeaux”, promet-il.

Les Caennais ont pu l'apercevoir pour la première fois de l'année le 8 décembre dernier, à l'occasion d'une rencontre organisée par l'association Cadet Roussel qui soutient les enfants atteints de leucémie. La lourde responsabilité qui pèse sur ses épaules semble chaque année le rendre plus fort, lui qui assure avoir beaucoup appris avec l'expérience. Toujours disponible, il dit apprécier être pris en photo avec les plus petits. “J'observe deux types de comportements : ceux qui me sautent dessus, mais aussi ceux à qui je fais peur”, déclare-t-il dans un éclat rire. “Je vais vous confier un secret : après les fêtes, je coupe un peu ma barbe, puis je la laisse repousser à partir du mois de mai”.

Très proche de l'association caennaise L'Art de Donner qui milite pour le don du sang, le Père Noël a promis de passer saluer les enfants hospitalisés au CHU de Caen, le matin du 25 décembre. Ce sera sa dernière apparition.

