Hockey: Le RHE76 remporte la Coupe de France face à Amiens !

C’est donc une 5e coupe de France que les Rouennais vont ramener sur les bords de Seine après les éditions 2002, 2004, 2005, 2011 et maintenant 2015.

Le match débute parfaitement pour les Normands qui mettent tout de suite la pression sur le gardien Amiénois O’Keefe et qui provoquent la première supériorité numérique dans ce match. Et il ne faudra pas attendre une autre opportunité pour que les jaunes et noirs la convertissent grâce à une passe laser de Francis Charland vers Julien Desrosiers qui ouvre le score dès la 2e minute.

Les Rouennais continuent de pousser devant une équipe Amiénoise qui ne semble pas en mesure de riposter et qui encaisse un 2e but par l’intermédiaire du jeune Fabien Colotti.

A l’inverse de la finale de Méribel, les dragons maitrisent la partie et ne baissent pas de régime lors du 2e acte en inscrivant trois nouveaux buts par Julien Desrosiers et Danny Groulx qui nettoient tout les deux la lucarne droite de O’Keefe à trois minutes d’intervalle et Maxime Lacroix qui clôturera ce 2e tiers d’une magnifique déviation au ras du poteau sur un tir de Julien Desrosiers.

A 5-0, les joueurs d’Ari Salo relâchent un peu la pression au début du dernier tiers temps et la punition ne tarde pas avec la réduction au score des Amiénois par Jamie Vander Veeken dès la première minute.

Ce but redonne du courage à des Picards peu en vue pendant les 40 premières minutes et qui inscrivent deux nouveaux buts par Kevin Bruijsten et Fabien Kasarine (5-3).

Les Rouennais semblent accuser le coup physiquement mais plusieurs pénalités successives pour les Amiénois ne leur permettent pas de se rapprocher au score.

Les Normands retrouvent donc le chemin du succès dans cette compétition après une défaite la saison passée face à Angers 4-0.

Le Rouen Hockey Elite 76 est désormais bien de retour cette saison, de bonne augure pour les Play-offs qui s’annoncent très prochainement.