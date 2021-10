Vincennes (AFP). Equitation: le trotteur français Up and Quick remporte le 94e Grand Prix d'Amérique

Le trotteur français Up and Quick, drivé par Jean-Michel Bazire, grandissime favori, a remporté très facilement dimanche à Vincennes la 94e édititon du Grand Prix d'Amérique. L'épreuve de vitesse et de tenue, a été menée à vive allure par Pierre Vercruysse au sulky de Mosaïque Face jusqu'à mille mètres du but. Up and Quick est venu l'attaquer à l'intersection des pistes, en démarrant de façon fulgurante dans la ligne droite, pour s'imposer de haute lutte devant l'outsider Voltigeur de Myrt, piloté par l'Italien Gabriele Gelormini. Timoko mené par Björn Goop a fini troisième, sans inquiéter les deux premiers. "C'est fait ! " a crié Jean-Michel Bazire, l'homme aux 16 Sulkys d'Or qui remporte son 3e Grand Prix d'Amérique. "J'étais anxieux, car dans cette course, il ne faut pas être au mauvais endroit. Comme j'étais en bonne place, j'étais serein et j'ai gagné tranquillement" sans baisser les oeillères, a-t-il ajouté. Up and Quick a rapporté à son propriétaire Philippe Delon la somme de 450.000 euros, promise au vainqueur sur le million de primes diverses. Cette épreuve reine du trot a opposé les 18 meilleurs trotteurs de la planète, dont 8 étrangers, trois Suédois, trois Italiens et deux Américains.

