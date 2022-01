Tel est pris qui croyait prendre !

Dès le mois de mars, il a entrepris de devenir commerçant ambulant, en vente de biscuits à domicile. Le 6 septembre dernier, vers 13 h, il entre dans un pavillon sans s'annoncer et s'empare, en présence des propriétaires, de deux téléphones portables et de 300 euros en espèces. Quelques jours plus tard, Morgan Ben Mohammed s'aperçoit qu'il a perdu sa carte professionnelle et se rend au commissariat pour en déclarer la perte. Il n'en faut pas plus aux policiers pour faire le lien avec la déclaration de vol d'un particulier qui avait retrouvé, chez lui, la carte professionnelle ... Morgan Ben Mohammed rend alors immédiatement les deux portables et l'argent liquide, moins 54 euros qu'il a déjà dépensés.



Neuf mois ferme

Jugé en correctionnelle lundi 20 décembre pour vol en récidive, il est apparu que le prévenu avait, malgré son jeune âge, déjà six mentions dont quatre pour vol à son casier judiciaire. Une peine plancher d'un an a été requise.

Morgan Ben Mohammed a finalement été condamné à à neuf mois d'emprisonnement ferme. Il purgeait déjà actuellement une peine pour de précédents vols.



