Il confond plage et club échangiste

Il vient d'apprendre son prochain licenciement économique de son poste de mécanicien automobile. Pour se changer les idées, il entreprend de se rendre dans les dunes de Meuvaines, dans le Bessin. L'endroit est, paraît-il, réputé pour ses rencontres faciles et le naturisme sauvage qu'on y pratique. Au même moment, deux cousines quarantenaires décident de faire une balade de santé. Lorsqu'elles entendent un homme courir derrière elles, elles pensent dans un premier temps à un jogger. Mais l'homme qui les dépasse a sa braguette ouverte et montre son sexe.



Trois mois avec sursis

Se sentant en danger, les cousines font alors demi-tour. Peine perdue : en contre bas, quelques mètres plus loin, elles aperçoivent le même homme entièrement dévêtu, qui se masturbe. Jugé en audience correctionnelle lundi 20 décembre, Régis, sans aucun antécédents, a présenté ses plus plates excuses aux deux femmes. Il a expliqué à la présidente, honteux, et visiblement de bonne foi, que la “réputation de ce coin de plage” lui avait laissé à penser que ces deux femmes “ cherchaient l'aventure ” et qu'il pensait “ les attirer en s'exhibant ”. Celle-ci a souligné un “ moyen de communication inadapté ”, du prévenu. A la barre, les victimes ont elles expliqué que sur le moment, elles avaient redouté que des enfants viennent à être les témoins de cette scène pour le moins surprenante. Les deux cousines ont aussi indiqué qu'a aucun moment l'homme n'avait jamais été agressif ou menaçant envers elles. Pour cette “ agression visuelle”, le prévenu a écopé de trois mois de prison avec sursis.



