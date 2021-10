Ryad (AFP). Arabie: le roi Abdallah est mort, son demi-frère Salmane lui succède

Le roi Abdallah d'Arabie saoudite est mort vendredi et son demi-frère le prince Salmane, 79 ans, lui a succédé sur le trône du premier pays exportateur de pétrole, qui est aussi un poids lourd du Moyen-Orient et le berceau de l'islam. Le palais royal a annoncé dans un communiqué le décès à 01H00 locales d'Abdallah qui était âgé d'environ 90 ans (sa date de naissance exacte est inconnue). Souffrant d'une pneumonie, il était hospitalisé depuis le 31 décembre à Ryad et son état de santé avait nécessité la mise en place d'un tube pour l'aider à respirer. Plusieurs dirigeants du monde ont aussitôt rendu hommage à l'action de celui qui aura réussi à maintenir la stabilité de la première puissance pétrolière en la préservant des tempêtes arabes, même si sa politique en matière des droits de l'Homme reste très critiquée par les organisations non gouvernementales. Allié de Washington et des Occidentaux dans la lutte contre les jihadistes du groupe Etat islamique et d'Al-Qaïda, Abdallah a officiellement gouverné le royaume pendant une décennie mais il en tenait en réalité les rênes depuis l'attaque cérébrale dont avait été victime son demi-frère, le roi Fahd, en 1995. Dans son premier discours, le nouveau roi Salmane a déclaré qu'il n'y aurait pas de changement dans la politique du royaume et appelé à l'unité parmi les musulmans. "Nous resterons, avec la force de Dieu, sur le chemin droit que cet Etat a suivi depuis sa création par le roi Abdel Aziz ben Saoud et ses fils après lui", a dit le souverain qui souffre de problèmes de santé et a notamment été opéré en 2010 d'une hernie discale. Il a demandé que Dieu le soutienne pour assumer cette "grande responsabilité", avant d'annoncer dans un décret royal la nomination de Mohammed ben Nayef comme futur prince héritier et de l'un de ses fils, le prince Mohammad, comme ministre de la Défense. Le feu roi sera enterré à Ryad après les prières de l'après-midi, en présence de plusieurs dirigeants étrangers. Les citoyens saoudiens seront ensuite invités à prêter allégeance au nouveau roi et au prince héritier Moqren, demi-frère d'Abdallah, au palais royal. - Rebond des cours du pétrole - Alors que le royaume tente de réaffirmer son leadership sur un marché pétrolier mondial en plein changement, le décès du roi a entraîné un sursaut en Asie des cours du brut, qui ont fortement diminué ces derniers mois en raison d'une faible demande et d'une offre abondante. Pour le chef économiste de l'Agence internationale de l'Energie (AIE), Fatih Birol, la mort d?Abdallah ne devrait néanmoins pas provoquer de changement "significatif" dans la politique pétrolière saoudienne. L'Arabie saoudite avait pris la tête des pays qui ont lutté avec fermeté pour le maintien à son niveau actuel de la production pétrolière de l'Opep, au risque de voir s'accélérer la chute des prix du brut (-50% depuis juin). Outre son poids pétrolier, le roi Abdallah exerçait une très forte influence sur la politique régionale. Face à l'influence grandissante des mouvements islamistes, le royaume a été un important soutien à l'actuel président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et a joué un rôle clé dans le soutien à l'opposition au régime syrien, autorisant l'entraînement par l'armée américaine de rebelles sur son territoire. Abdallah a certes gardé la première puissance pétrolière mondiale à l'abri des crises du monde arabe, mais a déçu les attentes des réformateurs, notamment sur la place de la femme dans la société, qui ne peut toujours pas conduire et dont les droits sont bafoués. Amnesty International a ainsi dénoncé un régime "insensible aux droits de l'Homme" et accusé l'Occident de couvrir cette politique en raison du poids pétrolier du royaume et de son soutien dans la lutte antijihadistes. - 'Nous avons perdu un père' -

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire