Ryad (AFP). Le nouveau roi saoudien promet de garder le cap après le décès d'Abdallah

Le nouveau roi Salmane d'Arabie saoudite a promis vendredi de garder le cap dans la première puissance pétrolière mondiale et a déjà imprimé sa marque avec de premières nominations, après le décès de son demi-frère Abdallah. Allié des Occidentaux dans la lutte antijihadistes mais critiqué pour sa politique en matière des droits de l'Homme, Abdallah, âgé d'environ 90 ans, est décédé avant l'aube à l'hôpital où il avait été hospitalisé depuis le 31 décembre après une pneumonie. Il a été enterré dans l'après-midi à Ryad après la prière à la mosquée Imam Turki en présence de dignitaires arabes et étrangers. A travers le monde, de nombreux dirigeants ont rendu hommage à celui qui gouverna de facto pendant 20 ans le royaume, certains saluant un "défenseur de la paix", d'autres un partisan du dialogue entre les musulmans et l'Occident. Dans son premier discours quelques heures après son intronisation, le nouveau roi Salmane, 79 ans, a déclaré qu'il n'y aurait pas de changement de politique dans le royaume, premier exportateur de pétrole au monde, poids lourd du Proche-Orient et berceau de l'islam. "Nous resterons, avec la force de Dieu, sur le chemin droit que cet Etat a suivi depuis sa création par le roi Abdel Aziz ben Saoud et ses fils après lui", a dit le souverain, qui souffre de problèmes de santé. Il a en outre annoncé la nomination de Mohammed ben Nayef comme futur prince héritier, c'est à dire le deuxième dans l'ordre de succession après le prince héritier Moqren. Et il a désigné l'un de ses fils, le prince Mohammed, comme ministre de la Défense. Ces deux nominations renforcent au sein de la dynastie des Al-Saoud l'influence du clan des Soudaïri, qui s'était affaiblie durant le règne d'Abdallah. Le roi Salmane fait partie de ce clan des sept fils d'Hassa bint Ahmad al-Soudaïri, favorite du fondateur du royaume, et Mohammed ben Nayef est le fils d'un membre du clan. - Cérémonie d'allégeance - En soirée, la "cérémonie d'allégeance" au roi Salmane et au prince héritier Moqren, lui aussi demi-frère de feu Abdallah, a commencé au palais royal, où des centaines de citoyens saoudiens se pressaient pour lui promettre "obéissance et fidélité". Apaisés par la déclaration du nouveau roi sur une continuité dans la politique du royaume qui tente de réaffirmer son leadership sur un marché pétrolier mondial en plein changement, les cours du brut ont ouvert en baisse vendredi à New York. Le royaume défend fermement le maintien à son niveau actuel de la production pétrolière de l'Opep, au risque de voir s'accélérer la chute des prix du brut (-50% depuis juin). Outre son poids pétrolier, Abdallah avait exercé une très forte influence sur la politique régionale. Face à la pression grandissante des groupes islamistes, Ryad a soutenu l'actuel président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et a joué par ailleurs un rôle clé dans l'opposition au régime syrien, autorisant l'entraînement par Washington de rebelles sur son territoire. Le feu roi a officiellement gouverné le royaume ultra-conservateur sunnite pendant une décennie mais il en tenait en réalité les rênes depuis l'attaque cérébrale dont avait été victime son demi-frère, le roi Fahd, en 1995. - 'Insensible aux droits de l'Homme' - Mais Abdallah a aussi déçu les attentes des réformateurs, notamment sur la liberté d'expression ou la place de la femme dans la société, qui ne peuvent toujours pas conduire. Amnesty International a dénoncé un régime "insensible aux droits de l'Homme" et accusé l'Occident de couvrir cette politique en raison du poids pétrolier du royaume et de son soutien dans la lutte antijihadistes. Principaux partenaires dans cette lutte, le président français François Hollande ainsi que le vice-président américain Joe Biden prévoient de se rendre en Arabie saoudite pour présenter leurs condoléances. Le Premier ministre britannique David Cameron et le prince Charles y sont attendus dès samedi, de même que le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif.

