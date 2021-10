Ryad (AFP). Arabie: pas de changement dans la politique saoudienne

Le nouveau roi Salmane d'Arabie saoudite a déclaré vendredi dans son premier discours qu'il n'y aurait pas de changement dans la politique du royaume après la mort de son prédécesseur Abdallah, et a appelé à l'unité parmi les musulmans divisés par la guerre. "Nous resterons, avec la force de Dieu, sur le chemin droit que cet Etat a suivi depuis sa création par le roi Abdel Aziz Ben Saoud et par ses fils après lui", a dit le roi, dont les propos étaient retransmis à la télévision nationale. "Dieu a voulu que je porte cette grande responsabilité", a déclaré Salmane, 79 ans, ajoutant: "Je prie Dieu pour qu'il m'accorde ce soutien". Le nouveau roi a nommé par décrets le prince Mohammed ben Nayef futur prince héritier et l'un de ses fils, Mohammed ben Salmane, ministre de la Défense. Le prince Mohammed ben Nayef était jusqu'ici ministre de l'Intérieur.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire